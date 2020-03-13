【混血兒星二代】圈中8個可愛混血兒　周汶錡兩子超萌樣狂吸粉絲

近年香港娛樂圈越來越多混血兒BB 出世，每一個都非常可愛，共通點是他們都有一雙超大眼睛！今次我們盤點香港6個混血兒星二代，看看哪一個最受歡迎！

周汶錡 大仔Jacques 細仔 Avner

45歲的周汶錡（Kathy）2012年與拍拖6年的法籍男友Julien Lepeu結婚，日前傳出Julien疑背妻「偷食」，Kathy至今未有更新其個人ig。二人育有一對混血兒子，分別為大仔Jacques及細仔 Avner。大仔Jacques 2015年出世，遺傳父母的「長腿」基因，學識講一點點廣東話，活潑又好動，非常可愛！而弟弟 Avner亦非常呆萌，以可愛的吃相俘虜不少粉絲。

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梁詠琪 女兒Sofia

說到混血兒，當然不少得梁詠琪的女兒Sofia，梁詠琪與西班牙籍老公Sergio於2015年誕下女兒，梁詠琪經常與社交媒體分享Sofia的日常生活，非常可愛！

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吳彥祖 女兒Raven

吳彥祖與Lisa S. 2013年生下女兒Raven（吳斐然），Raven自小已經有一雙大眼睛，間中在爸媽的社交媒體上現身。

官恩娜 兒子Gabriel 女兒Aurelie

官恩娜與中法混血兒老公Juan-Domingo育有一子一女，兒子Gabriel於2015年出世，女兒Aurelie2018年出世，2個小朋友都經常在官恩娜的社交媒體上現身。

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Jessica C 大女Tessa 細女Elvis

中美混血兒Jessica C與安志杰育有一女，大女Tessa於2016年出世，細女Elvis2018年出世，Tessa年紀輕輕已經會「擺甫士」，盡得父母真傳！