【新冠肺炎】停課留家多日屈到悶　蔡少芬陳茵微帶子女郊遊放電

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，小朋友被逼停課留家，不過每日都留在家中難免沉悶，不少家長會帶小朋友到戶外空曠地方「放電」，就連星媽星爸亦不例外！

蔡少芬推BB車帶細兒子郊遊

蔡少芬（Ada）去年11月誕下兒子張樂兒，並經常曬一家五口的家庭照，一家人留家抗疫多日，周四（12日）Ada就選擇帶同小兒子張樂兒到郊區「放空」，雖然Ada並沒有透露和誰到郊區散步，不過照片中Ada推著嬰兒車，應該就是和小兒子張樂兒一起啦！Ada兒子所用的嬰兒車是Jakewell 旗下品牌Doona ，屬四合一BB車連汽車安全座椅，方便自駕帶BB外出時用。

黎諾懿帶小春雞放風箏

黎諾懿早前趁停課，就選擇在家中和囝囝小春雞玩桌遊，不但好玩亦可以訓練小朋友專注力！留家多日，早前他就趁著天氣好，帶同小春雞和朋友到海旁放風箏，爸爸還說笑指小春雞「放紙鷂追女仔」。

+ 3 + 2

陳展鵬女兒小豬比戴口罩踩單車

陳展鵬（煎pan）早前曾分享自己幫女兒小豬比戴口罩的心得，他表示：「千萬唔好整痛佢，BB第一次試的所有事物，要比佢覺得好玩，一次唔得做第二次唔好強逼佢。」上周他和單文柔就和小豬比出外踩單車，影片中可見小豬比戴著口罩，媽媽單文柔在後推著單車，非常溫馨。

陳茵媺帶子女行山

陳茵媺（Aimee）在3名子女停課期間，她會homeschooling親自導子女，早前在教熱帶雨林時，就為他們畫面部彩繪，有媽媽陪玩就算停課也不會悶。早前她更帶著子女到沙灘玩，難得可以除下口罩，小朋友都玩得相當開心。

上月，她又再出動去行山，這次只有兩名兒子同行，只見Aimee帶著兒子Aiden和Nathan在家中附近一條小徑遠足，Aiden和Nathan還在沙灘看到一個沙城堡！