【新冠肺炎】暫存口罩好物推介　5款方便易用口罩收納夾

受到新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，全球口罩供應嚴重不足。雖然口罩應該最多使用4小時，但口罩缺貨的情況下，很多人都是一日用一個口罩。不過，無論是大人或是小朋友，外出吃飯時難免要脫下口罩，如果用錯方法存放令口罩有機會導致口罩沾染病毒，其實市面上有不少口罩收納夾，可以讓大家短暫存放口罩。不過口罩收納夾只是讓大家短暫存放口罩，並不代表可以多次重用，而每次使用後都必須消毒收納夾。

1.Maskeeper口罩暫存夾

最近討論度極高的Maskeeper口罩暫存夾用法非常簡單，只要將口罩（向外的部分貼在暫存夾內部）攤開放上口罩暫存夾，再依照摺痕將口罩暫存夾對摺兩次，然後將口罩帶綁緊暫存夾即可。

售賣地點：searching C、一田百貨、誠品、HKTVmall等有售

建議零售價：HKD 14.9

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2.Protable Mask Case口罩收納盒

這款Protable Mask Case是日本制，硬身盒子打開後可以用作收納口罩，和Maskeeper不同的是Protable Mask Case並不需要將口罩對摺，而且能夠收納乾淨口罩或作口罩暫存用，不過體積較大，適合用作收納多個口罩。

售賣地點：日本樂天市場價錢：264yen（約HK$19）

3. 角苟生物口罩暫存File

另一款常見的是角苟生物口罩暫存file，約一個口罩的大小，分左右兩邊，不過口罩暫存File比較薄，適合左右各放一個口罩，同時儲存乾淨及使用過的口罩。

售賣地點：一田百貨、7-eleven價錢：$20

4.Samsonite Red抑菌口罩收納袋

知名國際旅行用品品牌Samsonite Red早前推出一款抑菌口罩收納袋，雙獨立隔層的設計可讓用家分開存放已使用及未使用的口罩。由於使用了經ISO 測試認證的抗菌布料，因此即使經家用洗衣機洗滌100次後，抗菌效能仍能維持99.9%。

售賣地點：Samsonite官網、百老匯價錢：HK$159

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5.MASU口罩收納袋

另一個熱賣收納袋，由韓國品牌MASU推出。收納袋同樣聲稱具抑菌功能，若袋內的抑菌包變成黃色，則代表抗菌效能下降，此時只要將抑菌包放入微波爐叮30秒，待抑菌包變回綠色時便可再循環使用。

售賣地點：Sasa價錢：HK$45