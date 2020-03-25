【停課不停學】為孩子計劃學習進度　在家學習全靠自律？

編按﹕停課的日子持續期間，家長可以為孩子學習進度作怎樣的計劃？不如效法下這位撐場用戶，充分運用現有資源，讓孩子有系統地學習吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「停課不停學—反思的抗疫力」，刊於01撐場】

停課不停學，易聽不易做，小一生大仔「自學」模式踏入第五周，作為雙職家長（編按﹕要工作又要兼顧家務的家長），與其被校方牽着走，每個星期日等校方出未來七日的教學材料和功課表，我不如「自救」，自己好好計劃阿仔餘下停課的日子。

若要我當全科老師兼班主任，我會怎樣做？

家長在家為子女檢查功課加溫習。（作者提供）

1. 先花時間了解下學期課程

就算小一只有中、英、數、常四科，了解課程是有難度的，因為是來自不同的系老師，為停課編出不同的網上教學；有些科目會順教，有些會跳教；功課只限收發，其實老師沒有改。

停課期間，除了數學科，校方出的功課基本不依照課本和作業，中英兩科各有四份簡短的網上工作紙，上周開始有常識短片和工作紙。

停課五周，老師的網上教材開始有改善，我曾向校方了解4月尾前的課程安排，答案不了了之，我大膽假設︰停課何時了？（編按﹕停課沒完沒了）校方都對追趕重要進度但有限度的網上教學，也束手無策。家長只能見步行步，但各方真的少做少錯，不做不會錯？

2. 求人不同求己

之前幾周我暫時讓阿仔先「不教也會懂」去應付功課（見上文〈好聽唔好做〉），但停課久了，不能打天才波，否則也很難打好根基。

所以，每當星期日收到功課表，若課程與課本有關，我會先備課，星期一、二、三會與阿仔先學習，再完成重點作業，星期四才開始做學校的網上工作紙，用作溫習，這樣阿仔學習更得心應手。今周起，備課要加入常識。

學校表明各科須「自學完成」，即暗示復課後不再教，卻會考——若學生掌握不了相對複雜的課堂內容，究竟會否重教，仍然是個謎？

中英一追不上，可能影響日後認字、造句（如擬聲詞、部首、Prepositions）；若數學追不上就麻煩，銜接會成問題（如兩位加減法到進退位）。中英文科不難，阿哲暫時在閱讀和理解上不成問題，但數學要理題再計數，他顯得不耐煩，看來我要慢慢教，他快不了。

學生掌握不了相對複雜的課堂內容，究竟會否重教？（《MARUMO的規定》劇照）

3. 不求抄寫，只求識寫識串

小一網上工作紙大多是Google form選擇題，阿仔很歡喜，因為不用做他害怕的抄寫。

以前為了完成當日的寫生字功課，他一筆一畫，我就邊擦邊催，我倆都對抄寫形成了抗拒心態。然而，停課期間，運用小手肌的機會一定減少了，到復課要執筆寫字時，他又會叫苦連天。

認字要識寫（串），既然阿仔的中英在家自學跟上了，寫生字，我放手一搏，讓他自己寫，星期六日再考他生字。壓力少了，寫得變得端正了，默寫串字的信心反而多了。

用適合的教法減少孩子學習壓力。（《MARUMO的規定》劇照）

4. 不訂時間表，只求限時專注

以往面對功課和測考默，家長每晚要密集式同子女檢查功課加溫習；停課終日在家，家長又怕孩子變得百無聊賴，訂時間表可行嗎？

每個小朋友的能專注的時間都不一樣，初小生一般專注力只有15至30分鐘，阿仔更短；首兩周我Semi home office時，要求他在我面前坐定定、做功課，根本他受不了。但當我復工後，放工前他自行把功課斬件完成，多份工作紙、寫字和閱讀理解也不用1小時已完成了——事實也證明，他想有自主性，也做到自律性。

孩子也能自律學習。（作者提供）

於是，我只訂下逢一、二晚有兩小時的媽咪課，星期三則爹Ｄ課，阿仔可以自由選中英數常上課組合，每當他分心，我就叫停改教另一科，如不想即時完成作業，就讓他翌日再交——媽咪爹Ｄ課確保他自學的主動權，我和老公也了解他的學習進度。

上星期班主任用心良苦打來追功課，我向她交代了自己對課程的想法，也解釋了阿仔的進度，她的態度亦包容多了。

疫病請不走，功課硬要來，當家長和老師的角色反過來︰

老師要求家長跟着去教，

家長要求孩子照着去做，

大人還要孩子有獨立自學能力，

但是對孩子呢？

——這令我想起《完美小孩》。

經此一「疫」，我作為家長，多了的是對香港教育的反思。

作者簡介：Make A Wish

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/makeawishmom/

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