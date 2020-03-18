【兒童健康】6種兒童常見小毛病　藥劑師教你自行配藥貼士

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情愈演愈烈，其傳染性更令人心惶惶，如非必要，相信沒有人會想去診所、醫院，畢竟是相對較高危的地方！因此，一些家長或小朋友在這段時期染上小毛病，如傷風、感冒、喉痛都會優先考慮自行解決，而配藥是其中一個避免去診所、醫院的辦法，面對各種小毛病，藥劑師教大家如何應對！

配藥和直接買成藥的分別?

香港有部分連鎖店、藥房（掛有「RX」標誌）其實有專業藥劑師當值，有需要的市民可以免費咨詢他們意見。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師補充，市面上的成藥大部分為複方製劑，即一粒藥丸內含有多於一種藥物成分，而並不是每一種成分都適合所有人士服用。社區藥劑師能夠為大眾提供初步診斷，以及透過了解病人的病歷及藥物史，對症下藥地介紹相應適合的藥物，從而減少藥物過敏、藥物相沖，及藥物過量的機會。同時，如果藥劑師認為病情嚴重，則會建議病人看醫生，以避免因只服用成藥而延誤病情。

針對一些常見的小毛病，崔俊明藥劑師有以下配藥建議供家長參考：

+ 3 + 2

傷風感冒、乾咳、眼敏感特別注意事項

崔俊明藥劑師提醒，市民大多有錯誤的迷思，認為傷風感冒需要使用抗生素。其實傷風及感冒主要由病毒引起，抗生素只能殺滅細菌，故此抗生素在傷風及感冒的治療上作用不大。而且抗生素需由醫生處方，市民不應自行購買。

針對乾咳的鎮咳劑如﹕福爾可定(pholcodine) 、可待因(codeine)的主要副作用是便秘和有睡意。這些藥物不適宜用在十二歲或以下小童，小童服藥後可能會有神志不清、呼吸停頓等嚴重副作用。

眼敏感則要留意眼藥水的保存，如眼藥水含有防腐劑，在開啟後多數只能保存一個月；如眼藥水不含防腐劑，屬一次性使用，不可留用，建議在拆封眼藥水時應標示開啟日期。

如有任何疑問，一定要咨詢專業藥劑師及醫生意見。

配藥劑量及藥物儲存方法

小朋友的劑量大多按年齡及體重決定，如需服用則建議尋求藥劑師的專業意見，以免造成藥物過量。成人方面，一般市面的藥物已附有建議劑量，如沒有其他長期疾病，依照包裝內的指示多為安全。但如果患有其他疾病，特別為腎及肝功能減退之患者，劑量可能需要調整，建議尋求藥劑師的意見。

藥物應存放於陰涼及乾燥的地方，除個別藥物或有特別指示外，一般毋須存放在雪柜內，所有藥物應存放在小童難以觸及的地方，以免發生兒童誤服發生意外。