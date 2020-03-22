【韓劇2020】8大韓劇男神回歸　媽媽粉絲必追李敏鎬金秀賢新劇

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衛生署呼籲市民應該減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動。不能外出，媽媽湊仔之餘的最佳活動當然是煲劇！早前播放完畢的《愛的逼降》讓一眾媽媽變身「玄太」，接下來由一眾男神用新劇回歸，當中矚目的必數去年退伍的男神李敏鎬啦！

李敏鎬 《The King：永遠的君主》

男神李敏鎬去年退伍後馬上加入由王牌編劇金恩淑的新劇《The King：永遠的君主》拍攝，女主角為「鬼怪新娘」金高恩。劇集講述以平行世界為背景，講述神族在人間釋放惡魔，而惡魔打開平行世界的大門。李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝「李坤」將與金高恩飾演的刑警「鄭太乙」於兩個世界互相幫助對抗惡勢力，劇集將於4月播出。

+ 3 + 2

朴敘俊《梨泰院CLASS》

《梨泰院CLASS》今年1月播出，即將播出大結局。劇集由人氣漫畫改編而成，由朴敘俊、金多美、權娜拉等主演，故事講述社會充斥各種不平等的事，朴敘俊為了為意外身亡的父親復仇，在梨泰院開設了一家小酒館。朴敘俊作為劇中男主角，比起他的演技，更加引人注目的是他在劇中的髮型，真的不是普通人可以襯托呀！

+ 8 + 7 + 6

丁海寅 《一半的一半》

由丁海寅、蔡秀彬主演的《一半的一半》將於3月23日播出。講述人工智慧智能設計師和古典音樂錄音師的愛情故事，丁海寅飾演個性溫和，而且講求原則的人工智慧智能設計師。

+ 3 + 2

李棟旭《九尾狐傳》

李棟旭將會演出由《繼承者們》的姜信孝導演與韓友利作家合作的新劇《九尾狐傳》，劇情講述男九尾狐與電視台女 PD 之間的奇幻愛情故事。李棟旭透過《鬼怪》陰間使者一角榮升成為新一代國民老公，今次擔任韓劇史上首位男版九尾狐角色，相信又會引來一大群「李太」啦！

+ 2

南柱赫《Sandbox》

「國民南友」南柱赫將於「國民初戀」秀智合作新劇《Sandbox》，劇集由《來自星星的你》、《德魯納酒店》導演和《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《當你沉睡時》的編劇朴惠蓮合作製作，劇情講述一位夢想成為Steve Jobs的女人和科技公司理工宅男之間的故事。

+ 6 + 5 + 4

金秀賢《雖然是精神病但沒關係》

《雖然是精神病但沒關係》劇情講述患有反社會人格障礙的童話作家的故事，拒絕愛情的男人和不懂愛情的女人，因與命運背道而馳，超越生死和生計的愛情，尋找失去的靈魂和認同感的一部童話般的浪漫羅曼史。

朱智勛《李屍朝鮮2》（更名：屍戰朝鮮）

大熱的劇集《李屍朝鮮2》（更名：屍戰朝鮮）於3月13日播出續集，不但有原班人馬朱智勛、裴斗娜出現，而且韓劇女王全智賢亦會參與演出。劇情改編自網路漫畫《神的國度》， 講述李氏王朝的國王突然重病，外戚把持朝政，世子出宮尋找醫生時發現怕的活屍瘟疫正在席捲朝鮮，並展開與活屍的戰爭。

+ 10 + 9 + 8

朴海鎮《Forest》

朴海鎮相隔3年終於以新作《Forest》回歸電視螢幕，劇集於1月首播，是韓國首部以森林為背景的電視劇，講述來自不同領域的男女，帶著不幸的回憶和受傷的心靈，在森林裡相遇後得到治癒的故事。