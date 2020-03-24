【肺炎停課】睇音樂劇遊覽各國博物館　3大免費益智娛樂推介

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，行政長官林鄭月娥於日前表示，中小學繼續無限期停課。除了學校提供的網上學習，其他時間留在家中，可以有什麼有趣又益智的娛樂？因應疫情，不少企業推出免費或限時的線上活動，讓孩子在家也可寓學習於娛樂。

Amazon 有聲童書

受疫情影響，全球多國也宣佈停課。提供各類有聲圖書的Amazon Audible現免費開放一系列有聲童書，包括各經典名著，適合不同程度的孩子，並備有六種語言選擇，可於桌上電腦、電話及平板電腦使用資源。

BroadwayHD 限時音樂劇

百老匯旗下的串流平台BroadwayHD齊集各種線上歌劇，包括經典及合家歡劇目如《Cats》、《The King and I》、《Sound of Music》等，現提供限時7天免費試用，適合孩子在家觀看。

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Google 環球文藝遊

最近世界各地的美術館和博物館也因疫情而相繼暫時閉館，Google藝術與文化（Google Arts & Culture）應用程式便提供了線上文藝國度深度遊，讓大家安在家中暢遊 80個國家及地區中 1,200 多間的博物館、藝術館和機構，以及各數碼展覽和藝廊，包括香港的香港醫學博物館、藍屋；日本東京國立博物館、法國凡爾賽宮、智利座摩艾石像等。

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此外，Google亦與藝術家和軟件工程師合作，推出結合科技與文藝的數碼實驗項目，配合人工智能（AI）、虛擬實境（VR）和擴張實境（AR）技術，帶來有趣的互動體驗。「火柴人跳舞」、「模擬滑板」、「圖片小故事」均適合家長與小孩子一同體驗：「Art Selfie」讓大家利用手機自拍，配對館藏中數以萬計的肖像畫，找出與你「撞樣」的藝術品；「Pocket Gallery」利用AR讓你猶如親身走進數碼藝廊，將數碼藝術品以實際大小立體投現眼前，讓你近距離且從多角度欣賞。