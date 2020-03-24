【新冠肺炎】另類學校疫情下行山露營　被砲轟：你對得住醫護？

「愛童行學園」是提供非正規課程的教育中心，推行以體驗式學習，學生大部分時間也不會在課室上課，而是走到戶外，到大自然或社區真實環境，學習如何解難。不過在疫情下，愛童行學園的課程並沒有「停課」，反而是到人流稀少的地方繼續戶外學習，惹來外界質疑，皆因同學已經是一堆「人群」，又何來避開人群之說！

分享沙灘遊學照 被砲轟急改文「唔好意思」

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愛童行學園校長為吳志堅（Kinal），近日在疫情下，愛童行多次於Facebook專業發帖分享同學到沙灘遊學的照片，內容指因疫情關係，所到之沙灘人流不多，同學可以「玩曬」，更稱「最好就遠離人群」，照片中的小童更除下口罩，但很快便引來眾多網民留言砲轟。

管理人卻留言回覆，指各位對郊外地方不太了解，並強調：「我哋從來都是只去少人的地方，stay at home當然重要，學習在疫症下生活也是重要。」更叫大家「切勿過份憂慮」令事件更一發不可收拾，最後，帖文內容亦改成，「唔好意思！令大家擔心了！」。

另一團體已停課辦所有活動

同樣以體驗式學習，會經常到戶外的另一團體天使家庭中心則呼籲大家「Stay @Home」，同時中心舉辦的戶外活動亦暫停，直至疫情有進一步緩和。

近日疫情嚴峻，政府提醒市民應繼續注重個人和環境衞生，減少外出，家庭醫生關嘉美表示，現時是「病毒世紀，疫症會不停地來」。在這非常時期，她建議孩子應盡量留在家中。兒科專科醫生陳欣永指，疾病在潛伏期間可說是無聲無色。「始終疫情現時蔓延得很快，最好是少去人多擠逼的地方。」