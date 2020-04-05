【英國王室】萌爆夏洛特公主最愛碎花裙　親民價穿出貴族氣質

英國夏洛特公主轉眼就5歲了，精靈可愛的她常常以碎花裙亮相，而作為親民王妃凱特的女兒，夏洛特公主多是穿著價錢親民的大眾化品牌，還跟媽媽一樣無限翻穿，但皇族氣質依然絲毫不減！

夏洛特公主這條藍色碎花裙曝光率超高！（emynash@Twitter）

夏洛特公主穿搭1：活潑碎花裙

凱特王妃出名親民貼地，所以夏洛特公主與很多小女孩一樣，平時穿著粉色系的公主袖連身裙，並且多以碎花款為主，顯得格外活潑可愛；據知夏洛特公主的衣飾以大眾化童裝品牌The John Lewis、Pepa & Co、Trotters為主，百多元港幣便有交易，身為王室成員卻不奢侈，難怪深得國民擁戴！

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編輯推介︰類似設計碎花裙

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夏洛特公主穿搭2：純真小白裙

純白裙是女生時尚界的必備item，皆因百搭又清純，但夏洛特公主只會當婚禮花童時穿白色公主裙，曇花一現卻足以令人驚嘆卡哇依！

在早前參加尤金妮亞公主的婚禮中，夏洛特公主以一身純白連身裙和皮鞋亮相，腰間綁上草綠色的大蝴蝶結，可愛又充滿活力。

夏洛特公主的花女造型清純可愛。（Getty Images）

編輯推介︰類似設計白色連身裙

同場加映：迪士尼公主裙

大部分女孩都有個公主夢，其實要幫小朋友實現這個夢想並不難，因為網上也找到迪士尼官方旗艦店，只是幾百元便可為女兒打扮成最愛的Elsa和Anna！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/03)

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