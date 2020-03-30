【新冠肺炎】迦南老師初步確診　曾有家長帶子女回校取功課感擔憂

本港確診新型肺炎（俗稱武漢肺炎）宗數至29日累計達642宗（包括641宗確診及1宗疑似），迦南幼稚園(麗港城)昨日向家長發出通告表示周六(28日)接獲外藉老師通知新型肺炎測試呈陽性反應，由於現時為停課期，有家長表示在上周二(24日)曾回校替女兒取功課，當日眼見到有家長帶同小朋友回校，大家也擔心:「怕老師之間是否已經互相傳染了。」

外藉女老師初步確疹

迦南幼稚園(麗港城) 分校於昨日29日透過SMS手機短訊向全校家長公布於3月28日（星期六）晚上接獲本園幼稚園外籍老師通知，因其身體不適到私家醫院求醫，而初步化驗結果為新冠狀病毒呈陽性反應。現醫務衛生署已經聯絡她，並跟進覆核病毒測試結果；該外籍老師最後到校工作日期為3月23日，期間並沒有與任何家長或學生接觸。

家長擔心病毒早已傳染

該校家長Andy向我們表示有定期回校收取及交女兒的功課，雖然上周二他沒有帶女兒一同回校，但見到有其他家長有帶小朋友前往，而當日並沒有見到該名確診外藉老師，而該名外藉老師亦沒有任教其女兒，他說:「當日見到的教職員都有戴上口罩，而且學校不時有人清潔，但我比較擔心是怕老師之間是否已經互相傳染了。」

閉校14日聘專業公司消毒

學校表示為保障全體教職員及家長健康起見，校舍將於今日起至4月12日關閉14天，在校舍關閉期間，老師會與家長緊密連繫。並將聘請專業消毒公司到校作徹底清潔消毒。故此，星期一到校取功課之安排將會取消。學校將於復活節假期後再聯絡家長跟進取單元物品的安排，並會與該外籍老師及衛生署繼續密切聯絡。 記者致電及電郵迦南幼稚園(麗港城) 查詢，截稿前未有回覆。