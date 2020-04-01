【肺炎停課】小學外判導師因疫情零收入　優才發放支援金共渡時艱

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，全港學校自2月初起一直停課至今，不少學校也有聘請外判活動班導師，他們有的教小朋友魔術、有的教樂器、有的教踢足球等。這些活動班導師在復課無期的情況下，失去主要收入來源，加上甚少援助會惠及他們，是一群被忽略的教育界持份者。

活動班導師疫情下零收入

駱Sir是一位全職足球教練，同時亦是優才（楊殷有娣）書院小學部足球校隊、預備隊及才華班的活動導師，疫情前每星期約四天工作 (共五堂)，而駱Sir除了服務優才小學外, 還有服務另外三間小學及兩間中學，這些學校活動班的是駱Sir的主要收入來源，佔了他9成之多。而疫情導致2月停課, 校內及校外所有訓練都被暫停，駱Sir目前可以說是失業狀態，持續零收入兩個多月了。

積極找兼職直至復工 望工會為同行發聲

駱Sir因為現時沒有任何收入，學校、球會、區隊全面暫停，亦不知疫情發展會如何? 何時復課、復操都沒有任何眉目，可以說是前路茫茫。不過日子始終要過，他直言：「目前疫情不由我們控制，唯有藉此機會進修，增值自己，雖然這段時期想找兼職但絕對不易，但仍會嘗試，畢竟要維持生計，養活家庭。」

駱Sir補充，始終自己是自僱人士，是需要總會，例如足總、籃總或工會機構去建議和積極向政府申請資助，令香港所有全職的教練或各類受影響的活動班導師可得到援助，皆因自僱人士並無任何直接渠道可以向政府爭取到什麼。

外聘導師手停口停 優才放發支援金予教練

優才（楊殷有娣）書院是一條龍學校，其小學部及中學部於三月下旬，向合共167位外聘導師各發放了一筆總薪金的大約5成作特別支援金，希望能與外聘導師共渡時艱。而校內所有全職教師、校工等，目前都是正常支薪，並配合政府呼籲，減少回校工作日數。

+ 4 + 3 + 2

優才（楊殷有娣）書院小學部副校長聶敏和中學部譚國偉校長共同指：「當初有動用學校儲備發放支援金的想法是在3月初，當時預料四月中可以復課，但及後疫情未能受控再延後，校董會亦支持這個想法，畢竟外聘導師也是優才家庭的一份子。目前復課無期，正考慮第二階段的支援金方案，但具體形式尚未落實。」兩位更分享，除了給予金錢上的支援，校方也一直與導師們緊密聯繫，關心他們的情況，以他所知，不少導師並不是只服務優才一所學校，復課無期更令部分導師「手停口停」，而政府的援助往往亦不包含外聘導師，希望社會亦能關心一下他們。

學費如何處理？

網上有不少家長抱怨，上課日子大減，即使有網上教學，但仍得不到預期的教學服務但卻收足學費的做法不妥當。優才（楊殷有娣）書院小學部副校長聶敏，由於學校是直資小學，學費方面不是由校方作主，要退還是減免都要經教育局批核，目前小學部暫無家長要求退回學費，而校內有助學金提供，而且疫情後亦放寬標準，只需提供數月的收入證明，而校內助學金門檻亦低於政府資助，希望幫到在這段時間有需要的家長。