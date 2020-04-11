【網購教材】長留家中玩具玩到悶　推介2間教材網店　邊玩邊學！

受COVID-19疫情影響，小朋友已停課在家2個多月，不少父母都叫苦連天。孩子不能出街，所有康體設施關閉，家中的玩具都玩厭，很多小朋友都變得依賴「電子奶嘴」。現在可以足不出戶，也能買到由專家參與設計的教材和玩具了，以下推介2間教材網店，一於讓小朋友在家重拾樂趣！

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數數手指，小朋友停課已有2個多月。雖然學校普遍安排了網上課堂，但下午時段小朋友已經開始感到無聊。如果家中玩具已經玩厭，孩子每天嚷著要開電視、看卡通，不如考慮為他們添置一些益智有用的教材玩具吧！

YWCA網店

網址：（按此）

精選教材：專注執行工具包（專注執行工作間＋《看得見的秘密》＋專注力衾綿胎 x LOTTO遊樂場）

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此套裝可讓親子透過【看得見的秘密】繪本，了解對方的心聲和世界，提升親子關係；並運用【專注執行工作間】，在家創造一個固定的工作空間，運用視覺提示卡、執行清單和獎勵計劃，提升小孩專注和執行的能力與動力；最後用【專注力衾綿胎】，可於小休和休閒時，成為一家開心玩樂的專注小遊戲。

使用教學短片：

精選教材：冷靜列車

當兒童有行為問題，當刻需要與兒童先冷靜情緒，家長才可以處理原本的問題，否則情況只會越演越烈。本教材以列車逐站停的設計概念，推動親子可逐個步驟完成，慢慢逐步處理情緒及解決問題。若家長與兒童練習數次，形成習慣，兒童亦可自行使用，提升處理情緒能力。本教材使用可擦拭的材料製作，讓兒童可於上面重覆使用。

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精選教材：作文創作易（故事創作幻想家＋腦圖作文易膠頁＋大中小辣作文紙）

此為有系統地訓練作文的套裝。靈活運用【故事創作幻想家】中的圖卡及遊戲，作為聯想的工具，然後以【腦圖作文易膠頁】，以腦圖及起承轉合有系統地組織聯想的內容，最後以【大中小辣作文紙】書寫成文章。

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香港親子教具網

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精選教材：知趣自理遊戲卡

兒童在成長的過程中，學習自我照顧是十分重要的。洗澡，穿衣和梳洗，這些看似甚為平常的自理活動其實和兒童的心理、生理、體能及智能發展是息息相關的。通過自理訓練可以提升感覺肌能技巧、小肌肉技巧、認知概念和情緒行為，對兒童的成長有莫大的益處。例如: 透過日常穿著衣服，不但能增加兒童的自信，強化他們的責任感及獨立意識，並能同時強化兒童的小肌肉技巧及身體概念和空間概念。

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精選教材：華德福乘數表

想當初在學九九乘法表的時候，要花很多時間不停地背，填鴨式入腦，壓力倍增，不過要是變為有趣的玩法，知道乘數的每一個數都有順序的，而且更可以形成不同形狀，這樣會大大提高學習的興趣。