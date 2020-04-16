【升中派位】小學改用速遞派升中選校表格　ZOOM舉行選校簡介會

受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，全港學校由2月起停課，至今仍復課無期，今個學年「大縮水」，但升中仍是同學重要的里程碑，預計不會大受影響。不過以往在填寫統一派位表格前，學校會舉行一些填表流程及選校攻略，不過在「限聚令」影響下，有學校宣布取消有關活動，改為速遞方式派表。

教局建議彈性處理

為防止2019冠狀病毒病的擴散，教育局建議小學在支援家長選校方面應作出彈性安排。小學可考慮將升中選校文件郵寄給家長或預約家長到校領取文件；以及以電話或電郵等方式代替大型家長會，為家長提供適切的選校資訊及支援。

多校改郵寄文件 電話協助家長選校

藍田聖愛德華天主教小學馮立榮校長表示：「每年四月，我們會舉辦家長會，向小六家長簡介『統一派位』升中選校流程，以及指導家長簽填表格的注意事項。但疫情及『限聚令』下，我們知道家長很著緊子女們最緊張的升中選校這一環。為爭取更多時間選校，今年與 Zeek合作，改以速遞方式派送，2日內派送了150份《中一派位選擇學校表格》及升中選校資料，九成於觀塘區內，其餘則為區外學生。由構思到成功派送約一星期時間，效果令人滿意。」

亞斯理衛理小學校長的林德育指，目前學校做法是將文件郵寄予家長，並透過ZOOM舉行學生統一派位網上家長簡介會，而這段時間學生家長將選校初稿透過ECLASS傳遞給老師最後再由老師透過電話將意見與家長分享，五月上旬已相約家長於指定的時間回校填寫選校正稿，避開聚集風險。由於以往公布結果當日，全數小六學生及部分家長都會回校查看結果，如果派位日（7月7日）疫情已經穩定，或許不會受到影響。