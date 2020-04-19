【居家防疫】媽媽終於可以唞唞！調查顯示老公煮飯有助降低死亡率

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情已持續了一段時間，相信不少媽媽已經在崩潰邊緣，每天要照顧小朋友的飲食已是一大煩惱，單是思考買甚麼餸煮甚麼，已經累死不少腦細胞。不過，有研究可以助大家光明正大地把煮食工作外判給另一半，皆因原來男性一周下廚5次，死亡率可以降2成！

煮食是一件十分訓練大腦的事情

煮一餐飯是一件很複雜的事情，然而媽媽們做得到！首先要先確定家裡有哪些食材，再來想能夠用這些食材做什麼料理，當中還要分析分量夠不夠家人食。採購前要先思考煮甚麼缺甚麼，再付出實際行動去購買。

食材準備好了，實際做菜時，因為不會只做一道菜，因此一心多用是基本，一面切蔬菜、另一邊用平底鍋炒肉等等。而利害的媽媽更能同時擺好碗筷整理，甚麼鍋已經不會再用可以先用水浸著等等，這一切都是涉及大腦前額葉的使用。

男性肯下廚 死亡率能下降2成以上

根據台灣的國家衛生研究院的調查指出，比起完全不下廚的男性，一週下廚5次以上的男性，死亡率能下降2成以上。至於原因除了上述分析，因下廚能促使大腦活動，有助於長壽外，另一原因便是自己下廚較能攝取均衡的營養。不過相信當中訓練大腦而長壽的比重佔更多，因為仔細一想，其實要有均衡的飲食，不一定需要自己下廚，伴侶做菜也做得到。

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