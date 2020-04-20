【首位男陪月員】由倒吊BB到識餵奶掃風　準爸爸望太太可安心坐月

很多孕媽媽在得悉自己懷孕時便開始物色陪月員，無論是照顧初生嬰兒或是產後調理、坐月食料及湯水，一個經驗豐富又盡責的陪月員，的確可以減輕新手爸媽很多的煩惱。然而一直以來陪月員也是由女性擔任，但今次受訪者米奇就是一名男陪月，他由報讀課程開始已受到不少人撥泠水，但因為清晰自己學陪月背後目的，他決定要由笨手笨腳的豬隊友，成位令太太安心又信任的神幫手。 攝影：歐嘉樂 場地提供：Momcare 香港母嬰教育服務中心

米奇是香港首位考獲證書的男陪月員

湊B笨手笨腳是男人的專利

這天，米奇與他的陪月導師Josephina重返學校做訪問，記者要求米奇在鏡頭前拿著BB公仔示範「湊B」動作，由沐浴、更衣、換片、餵奶、掃風……這位準爸爸有板有眼，未有半點雞手鴨腳。導師Josephina從事陪月員十多年，見過很多爸爸陪太太去聽講座，學習照顧BB的技巧，但要數到真正完成陪月課程，並且考取合資格證書，米奇是第一個。

她說：「笨手笨腳對男士來說是專利的，他們天生沒有女性的細膩，但其實只要從旁指導，多點鼓勵與讚美，他們也可以做到，由於這關乎親子關係，如果爸爸願意幫手，建議媽媽們不要將重點放在爸爸的錯處上。」

導師Josephina(左)從事陪月員十多年，也未遇過一個男學生。

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坐月是為了走更遠的路

Josephina分享了一件上堂的趣事，正好印證男人的粗心大意，她說：「當我叫大家拿起公仔BB練習時，學員都會小心翼翼抱起公仔，只有米奇一手抽起公仔的腳，整個BB倒吊的拿起公仔。」

由於大部份學員也是朝住職業培訓方向學習，而米奇卻坦言沒有想過日後真的要做陪月，Josephina鼓勵他開拓爸爸市場，教爸爸如何為太太坐月。

她說：「其實準爸爸是應該去學，因為現在的媽媽也有自己的工作，爸爸如果不投入新生命的來臨，那就會將壓力轉嫁到媽媽身上。我的女兒和新抱也是由我幫她們坐月的，但親至女兒也不聽我勸不要洗頭，結果她不時也會頭痛；其實現在女性有不同的社會角色，如果坐好月子，有健康的身體，可影響她如何應對往後的人生，坐月的確很重要。」

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男人想學陪月也不易

米奇回想當初決定學陪月課程時遇到不少挫折，他說：「我也是在今年年頭一個剛添丁的親戚口中得知有陪月課程，一心為了照顧太太與即將出世的兒子，決定報讀，但原來一個男人想報陪月課程並不容易，我打了很多不同學校的電話，十居其九聽到我把男人聲都冷淡回應，不是查詢三日後才覆我，就單刀直入說沒人會請男陪月員，我也有開宗明義說是為了照顧太太，但職員都似乎不太樂意回答我查詢。」

他指其實當時很灰心，直到三月時找到一間陪月學校，剛好第二天就開課，於是他立即報名，他說：「我臨出門口去上課之前，太太也再三懷疑地問我：『你真的去上堂嗎？』原來一個男人去學陪月是如此另類。」

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爸爸先學坐月禁語

上堂的過程比報名順利得多，但也會遇上米奇無法跟上的進度，他說：「當大家在討論餵母乳時，我就完全沒有概念，還有懷孕過程的種種不適，我也只能明白但不能感受，不過婦產科醫生當中也有很多是男人，所以問題也不大。」相反，上完陪月課程對米奇來說就獲益良多。

他說：「上完堂之後，我知道原來有些說話是千萬不能在太太坐月時說的，例如：『問媽媽的奶量多少』、『BB是否夠飽？』說這些是加重太太的壓力，令她不開心。還有我們幾萬元請一個陪月回來，起碼也知道她是否做得適當，陪月上工的第一天就是太太與BB剛回家的第一天，也是大家的磨合期，但更是產婦休息復元的關鍵時刻，至少現在我知道程序如何，不要說多一個幫手，就算多半個已經很好，對太太的心情一定有幫助。」

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學勻中西產後知識

上至煲薑醋、炒米茶，下至選擇奶樽、嬰兒浴盆也難不到米奇，陪月員需要的知識的確比普通爸爸媽媽多，雖然米奇太太預產期是6月，但因為米奇的專業陪月知識，真的令太太安心很多，夫妻間的關係更好。

他說：「因為我考的是英國產後母嬰護理證書，雖然英國沒有陪月，但也要幫小朋友沖涼，也要懂得開奶、泵奶，再加上我們中國人用薑皮沖涼、吃五更飯、炒米茶等知識我也有學到，所以懷孕中的太太也會問我很多意見，我們的話題多了很多，只少她不會覺得對牛彈琴。」

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與其不懂不如學懂

陪月是用專業身份去照顧別人的初生嬰兒，米奇認為很多細節都要更講究，他說：「如果現在一個初生BB在我面前，我不會驚去抱他，而是可以多一重保護，令太太更信任我更安心。」

他續說：「我聽過很多人說爸爸幫不了忙，但我嘗試去打破這個局面，男人其實不是不想幫忙，是不懂得幫忙，每次當男人行近想幫手的時候，也會被說笨手笨腳，至少因為我學過，錯也有譜，減少太太勞氣與傷身，為了我生命中最重要的人，花少少時間學習如何去照顧他們，何樂而不為呢？既然都要照顧不如跟名門正派學，比起有事才上Google找答案那更好。」