基層小朋友缺電腦網上學習　三機構推回收計劃籲大眾捐贈電子產品

疫情已持續了一段時間，但不少低收入家庭面對突如其來的網上學習仍是束手無策，沒有網絡和裝置都成為了阻礙，因此，為了一眾低收入家庭的學生，避免他們在疫情期間落後教學進度，不少機構也在回收各類電子設備，然後再轉贈出去，如果你們家中有不要的裝置，不妨伸出援手。

仁濟醫院智能電子產品回收計劃

仁濟醫院推出「智能電子產品回收計劃」，鼓勵及呼籲市民大眾捐出性能良好之二手智能手機、電子產品、手提電腦或全新未開封數據儲值卡，而該計劃受惠對象為仁濟醫院服務使用者，包括本院弱勢長者會員或院友、低收入家庭學生以及慈善基金受助人。

設備要求：

回收手機、電子產品或電腦要求：產品型號不限、性能良好、適用於上網、收發 WhatsApp 及備有鏡頭可以拍攝照片用

＊如回收所得之智能手機、電子產品或電腦不適合使用，有關產品將交予指定回收商拆件循環再造或變賣，所得款項將撥捐仁濟各項服務基金。

家福會逆流齊學計劃

在疫情暫時未有消退的跡象，復課日期仍有待確定，剝奪了不少學童的學習權利。嚴重的更會令他們因學習進度緩慢，自尊心受創，失去了學習動機，對將面對呈分試的學生影響更大。因此家福會呼籲公眾人士或有心機構支持本會發起的「電腦捐贈學童」計劃，誠徵全新或二手性能良好的平板或手提電腦，讓基層家庭兒童可以即時受恵。

明愛電腦工場

明愛電腦工場的上門回收服務已實行多年，並不是因是次疫情新推出的計劃，回收到的舊電腦主要受惠對像包括，經由註冊社工、學校老師推薦，並獲學生資助辦事處發放的學校書簿津貼、學生車船津貼、上網費津貼、幼稚園及幼兒中心的家庭。不過回收以桌上型電腦為主，受助者需要一定空間放置，有興趣捐贈的可以先填妥網上表格，然後會有專人聯絡並上門回收。

網上捐贈表格按此