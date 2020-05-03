要求小朋友分享　變成大人解決孩子間紛爭的快速鍵｜Natalie Yim

這世代冒起了「sharing」，可惜sharing前sharing後，更多是希望擺脫上一輩教養的影子。在不清楚(1)小孩的心智發展，以及(2)何時適合要求小孩分享，這詞演變成大人解決孩子間紛爭的快速鍵，或是飆罵孩子的代用語。 【編按：作者為Natalie Yim 】

(1) 先討論小孩的心智發展

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綜合以上兩點，請家長諒解你的孩子未必忍受到，將玩具讓出，晚一點再玩，以及他們未有能力明白別人有所缺乏／渴望／急切。

(2)如果期望兒女學會，而且樂意分享，家長需要衡量當下情形，並只在合適的情況下，才要求小孩分享。以下用小寶做主角，解說三類情況：

以上第一、第二類屬於合適的情況，第三類則不。在第三類情況下，小寶自然會將他不能玩樂的失落或者負面情緒，與「分享」連結，幾次之後，無論什麼情況，小寶只要聽到「分享」，就會覺得負面，因而抗拒。

不得不提，如果該物件對小朋友來說特別珍貴，例如生日禮物，或者一個星期只有一次機會吃的巧克力，這些也不是合適的情況。

原來在不合適的情況下要求孩子分享，會調教小朋友聽到「分享」就變得不情不願。看來家長要留意自己脫口講出「Sharing」時的心態，究竟是不是只想要小孩停止爭吵？語氣與嘴臉跟責罵他們無異？

另外，如果希望更上一層樓，讓孩子學懂樂意分享，家長首先需要分析當下情況，再決定是不是要在小朋友爭執時，立刻要你的兒女讓出玩具，還是有更好的解決辨法？例如以團體遊戲取代滑板車這類單獨使用的玩具；日後抓準合適的情況，教導他們分享。當了解小孩的心智發展，以及何時適合要求他們分享後，你就會發現，教養不必扯高嗓門，教養可以像栽花，我們澆水，我們付出心機，然後靜心地等待孩子成長。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。