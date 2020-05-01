【復課無期】保持小朋友「專注和聆聽」能力不能生疏｜H.Y老師

停課持續了很長的時間，但時間不等人，對於升小一這問題相信都是各位爸爸媽咪擔心的問題。小一面試很著重「專注和聆聽」。小朋友有沒有在整個過程「專注留心」，並與老師有眼神對望等，這都是不可以忽略的。因此停課期間除了擔心課程追不上外，不妨也多留意「專注和聆聽」這一方面。

小一面試有很多問題都是必需要小朋友先聆聽，然後作出回答。H.Y老師所指的並不是普通一問一答的題目，而是一些指示較長，然後要小朋友思考後才回答。特別是一些有關識數及邏輯思維的題目，小朋友要聆聽老師說出的數字，然後想出方法再說出答案。另外還有一些合作的題目，小朋友都需要在耐心等候的同時，知道甚麼時候輪到他們發言及回答老師。

小朋友在日常上課時，已有恆常「坐好、聽指示和回應」等習慣，但是這個習慣丟低太久了。停課時主要留在家中對著電腦，家中的環境太舒服，有很多恆常的習慣也漸漸忘記了。還記得每次長假期後，各位爸爸媽咪你們有沒有說過「玩到心到散」？然後小朋友又要再次慢慢重新適應學校的恆常規舉。同樣地，這次比任可一個假期還要長，暑假差不多都放了兩次了，所以各位就算在家中都要保持小朋友「專注和聆聽」的能力，不能生疏呢！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做