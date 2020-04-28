【母親節蛋糕】疫情下留家慶祝　精選10間蛋糕店最平168元起

母親節即將來臨，受到疫情影響，很多家庭今年選擇在家中慶祝。市面上有非常多母親節蛋糕的選擇，價錢由$160起至$2,000都有！今次我們盤點了市面上2020母親節蛋糕，大部分都有早鳥優惠！

$300 以下

美心西餅

美心西餅由即日起至5月6日，推出訂購母親節系列蛋糕享有Early Bird 85折優惠，母親節蛋糕低至$168.3。另外，購買「心之禮物士多啤梨雜莓蛋糕」仲可以套餐價$388同時換購心型水晶頸鏈一條，若然未諗到要買咩禮物俾媽媽，不妨可以考慮！

東海堂

arome東海堂趁著母親節全新「Loving You Mom!」母親節蛋糕系列，以心型織冷設計喚起母親對子女那份獨一無二且窩心的愛。arome東海堂同時推出優先訂購優惠，凡於5月6日或之前訂購「Loving You Mom!」母親節蛋糕系列即可享85折優惠。

agnès b. CAFÉ

agnès b. CAFÉ趁著母親節推出La Belle Fleur蛋糕，以傳統蛋糕及迷你花朵蛋糕呈現，蛋糕裡面以層次鮮明的黑芝麻戚風蛋糕、黑芝麻焦糖布丁及香濃的榛子奶油組合而成，並採用稀少糖製作，健康又美味，而且有4個size可以選擇，無論大家庭或小家庭都可以揀適合份量！

La Belle Fleur蛋糕 HK$290 (4吋)／HK$490 (5.5吋)／HK$690 (7吋)／HK$820 (9吋)

$300 - $500

聖安娜餅屋

聖安娜餅屋推出全新母親節限定蛋糕─「My Queen女皇」牛奶慕絲雜果脆脆蛋糕，由來自日本的女皇造型糖公仔，配上獨家設計的別緻裙擺，可愛又特別。由即日起至5月8日預訂聖安娜指定母親節蛋糕更可享早鳥優惠85折。

My Queen女皇（約1.5磅）牛奶慕絲雜果脆脆蛋糕 預訂85折早鳥優惠：$338.3/個| 零售價：$398/個

Lady M

Lady M 蛋糕非常出名，趁著母親節一於買一整個蛋糕和家人分享。Lady M 的玫瑰千層蛋糕樣貌非常精緻，最適合有少女心的媽媽。另外Lady M 和HKTV Mall 合作，讓大家可以透過HKTV mall 購買9 吋冰凍原味千層蛋糕及冰凍抹茶千層蛋糕，還可以送貨上門，而且價錢比起於門市購買還要平！

Twinkle Baker Decor

Twinkle Baker Decor推出母親節蛋糕系列 — 「Beloved Queen」，以尊貴女王主題向各位偉大的媽媽致敬。其中一款原個蛋糕「盛宴迷唇」更與Estée Lauder聯乘，於2020年5月10日或之前選購「盛宴迷唇」原個蛋糕，可免費獲贈 Estée Lauder高清純色魅惑啞緻唇膏 2.8 g 連精美化妝袋。於指定日期內購買「Beloved Queen」母親節原個蛋糕可享早鳥88折優惠，「女王的冠冕」早鳥優惠期由即日起至2020年5月1日；「奇幻花園」與「盛宴迷唇」早鳥優惠期由即日起至2020年5月6日。

+ 2

Sift

Sift的蛋糕一向不會過甜，很受媽媽歡迎。今年母親節他們推出精緻瑰麗母親節蛋糕，由即日起至5月3日更有母親節Early Bird優惠，母親節限定蛋糕款式7折優惠。蛋糕需早兩天預訂。

$500 - $800

M Patisserie

本地蛋糕店M Patisserie的蛋糕非常精緻，每個蛋糕均有它的獨有故事，今年母親節M Patisserie推出《After a decade》，意味著感謝母親10年來無私的照顧。除此此外，M Patisserie有不少蛋糕都非常適合送給媽媽慶祝母親節，每一個都非常精緻。蛋糕需要3日前預訂。

+ 2

Vivienne Westwood Café

Vivienne Westwood Café今年母親節推出兩款母親節蛋糕，分別是粉紅番石榴慕斯蛋糕 及紅桑子三色忌廉芝士海綿蛋糕，除了可以單獨購買蛋糕，亦可以配搭保鮮花心型花架或保鮮花束。另外，Vivienne Westwood Café的Dearest蛋糕亦非常吸睛，蛋糕以原味及朱古力味的牛油蛋糕隔層相間，一個蛋糕帶有兩種口味！蛋糕師傅更特別於朱古力牛油蛋糕中，混入法國糖漬橙粒，再配以香焗榛子及朱古力脆米，層次感非常豐富。蛋糕 需於3個工作天前預訂。

+ 3 + 2

Vive Cake Boutique

蛋糕精品店Vive Cake Boutique推出一系列母親節主題蛋糕，其中「VIVE x WULT GAL PAL AGOGO」以七彩繽紛的糖粒裝飾，綴以復古橙色的牛油忌廉，頂部更滿佈鮮艷的紅色酒浸車厘子，兩款蛋糕口味包括：雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲 和伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉。另外亦有以鮮花為主題的「Bond of Love」、以高貴的淡粉紅色調為主的「The Timeless Coco」、以及以標誌性的紅色為主色，將神奇女俠的經典場面以漫畫方式呈現於蛋糕上的「Wonder “Wo-Mum”」。

「Bond of Love」丶「The Timeless Coco」及「Wonder “Wo-Mum”」蛋糕均備有七款口味以供顧客選擇，當中包括：雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲丶紅絲絨蛋糕配忌廉芝士、朱古力蛋糕配朱古力甘納許、榛子蛋糕配榛子牛油忌廉及榛子碎丶伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉和脆珠及開心果蛋糕配開心果牛油忌廉和開心果碎。「The Timeless Coco」的半磅蛋糕口味選擇則為雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲或伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉。