【免費派兒童口罩】5月5日前網上抽unicef中幼童口罩　提供50萬個

市面口罩供應略為回穩，加上更多本地品牌的掘起，令大家可以緩一口氣。不過，市面發售的口罩仍是以成人尺寸為多，幼童和中童尺寸的仍是供不應求，UNICEF HK獲李家誠透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買100萬個兒童口罩，其中50萬個將公開接受全港家庭登記免費領取，稍後將根據抽籤結果，分發給最多1萬位中籤者（每人一盒）。

設中童款及幼童款

UNICEF HK獲李家誠先生透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買100萬個兒童口罩，分發給有需要的兒童，其中50萬個口罩已陸續贈予「童你抗疫」衞生行動的基層家庭，現階段UNICEF HK 擴大對全港家庭的支援，餘下的50萬個兒童口罩（共1萬盒）於今天開始，公開接受全港家庭登記免費領取，稍後將根據抽籤結果，分發給最多1萬位中籤者。是次UNICEF HK亦特別準備了「中童款」及「幼童款」口罩，以應不同年齡兒童所需。

活動網頁公開後便負荷不到過多的人流，因此呼籲大家不需心急，只要於期限內登記成功，機率是一樣的。

參加方法

今日至5月5日期間，開放網上申請系統（https://mask.unicef.org.hk），予全港家長登記抽籤兒童口罩。為使家長能更便捷地進行登記，屆時只需輸入5項資料，包括家長姓名、流動電話號碼、電郵、兒童就讀學校以及其身份證或出世紙編號頭4位號碼即可參加抽籤；是次抽籤並非先到先得，登記可以在8天內進行，方便家長安排登記時間。

中籤領取方法

在領取辦法方面，UNICEF HK與OK便利店合作，在38 間分店設口罩領取點，讓中籤人士可以簡便地透過兌換碼，更彈性地領取免費口罩。