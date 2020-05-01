【培養興趣六】培養孩子語言興趣　最緊要三個A |Karen 教養信箱

踏入五月份，有些家長已經開始為孩子升小面試作準備。我也不例外。一位K2家長問道：「女兒天天在家會乖乖做功課又願意做練習，就是不喜歡閱讀英文故事書和學習英語拼音。做父母的我可以如何幫她學習英語呢？」相信有很多家長都曾經遇到相似的難題。我自己也曾經為此絞盡腦汁。今次，我會分享三個A方法來培養孩子的語言興趣：Alphabet Cards 字母卡、Audio Books 有聲書和Art & Crafts 工藝品。

Alphabet cards 字母卡

孩子本身對學習是充滿好奇和憧憬。字母卡用了色彩鮮艷的圖畫，的確是教導孩子英文字母的好工具。只可惜的是我孩子總是記不好坊間字母卡所選用的字彙。我雖然嘗試過選用五至六款不同的字母卡，但是孩子就是不會寫又不會讀。後來，我發現兒子喜歡復仇者聯盟的人物和女兒喜歡迪士尼的公主。我開始自製字母卡，一天學一個字母，順利地用了26天讓孩子學會了每一個字母。

首先，父母可以注意孩子最近感興趣的事物(例如：旅遊時的所見所聞和故事書的人物)。接着，父母和孩子一起選擇字母咭中所選用的圖片和字彙。最後，父母可嘗試設計遊戲來讓孩子邊玩邊學習(例如：配對遊戲和看圖猜字)，讓孩子從遊戲中學習，並享受親子時光所帶來的歡樂。

Audio books 有聲書

根據聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)2018年的通訊「快樂童年始於遊戲」，當中建議兒童每天最少要有1小時「自由遊戲」時間，有助兒童身心的全面發展。因此，我天天安排超過1小時的「自由遊戲」時間給孩子。每當孩子們在家玩自己選擇的遊戲時，他們都會叫我播放有聲書給他們聽，讓他們一邊玩遊戲，一邊聽故事。

父母若然想培養孩子聽英文故事的興趣又想他們學會專心地聆聽，我就有以下三個建議：(一) 先了解孩子最近感興趣的故事題材和人物，再搜集相關的英語有聲書來讓孩子選擇；(二) 父母可以孩子的母語播放相同故事的有聲書，讓孩子容易掌握故事大綱或內容；(三) 父母可建立一個聽有聲書的日常慣例表來培養孩子有規律地聽英語故事。

重點是給予孩子選擇權去挑選自己喜愛的有聲書、按孩子的程度幫助他們掌握英語的理解能力和提高孩子製作日常慣例表的參與度，才會激勵孩子自己養成輕鬆學英語的習慣和興趣。

Art & Crafts 工藝品

每個孩子都是獨一無二的，他們都有各自不同的個性、取態和興趣。因此，父母應盡量發掘孩子不同的特質來幫助孩子學習語言。有些孩子比較好動又喜歡運動的話，父母可以嘗試跟孩子角色扮演些著名的運動員到外地去參加比賽，當中的一段英語對話絕對能讓孩子玩得興高采烈呢。由於我的孩子喜歡天天畫畫、填色和做工藝品，所以我在家會自製填色畫冊來教孩子英語拼音。

第一，我會預先選用一些同音字，並將這些字的圖像畫出來。第二，當我教孩子英語拼音時，孩子可以一邊為畫冊的圖像填色，一邊學習拼音，有助加深孩子的聯想。最後，我會創作一個簡單的故事(例子：https://bit.ly/kny-colouring-01)，從而加強孩子對這些同音字的記憶。重點是透過不同的遊戲、圖像和記憶法來幫助孩子掌握語言的學習。

每當孩子對學習不感興趣或者在成績上有落後時，的確讓做父母的我們很擔心。這時，父母可以做的事往往是把不可能變成可能。希望我們新一代的父母一起發揮自己的創意和培養自己的耐性去鼓勵孩子學習吧！下一次就讓我分享如何培養孩子的面試興趣吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。