與小朋友破解包裝之迷　1公升牛奶如何放入955毫升紙盒？

作為最常去超市的家庭成員，媽媽們挑選各項產品時，對其標籤成份都有一定了解，但你有否曾經質疑過標示數字的真確性？疫情期間，家長不妨和小朋友一起破迷思，一起計算市面1公升裝的鮮奶，是否真的是1公升！相信絕對是一個好機會把學習融入生活，亦更加有趣。

涉及容量知識 觸發小朋友思考

前田 健太＠算数の先生(twitter截圖)

日本一名數學老師前田健太在課堂上舉出牛奶容量的題目讓學生思考：「寫著1000毫升容量的牛奶盒，究竟實際能裝進多少牛奶？」而容量的簡單計算方法，香港小朋友大約在三年級的時候就已掌握，長闊高相乘即可。

根據前田健太老師的課堂內容，如果不計算牛奶盒頂部的三角形部分，牛奶盒的容量為19.5cm X 7cm X 7cm 即約955.5毫升（ml），相信家長和小朋友嘗試時也會得出相約答案，這時候家長就可以引導小朋友思考，為甚麼只有955.5毫升的結果，聰明的小朋友會馬上想到，因為並沒有計算三角的部分，可是實際打開牛奶盒就會看到，牛奶並不會到達三角部分，是否代表有偷工減料？

教科書沒有教的現實情況

日本乳牛協會指，單單計算包裝容量的確是只有約950毫升，會填充後包裝會膨脹從而裝到一公升牛奶。

家長和小朋友挑戰完量度牛奶盒容量後，是時候一起解開牛奶盒是否有偷工減料的迷題，嘗試用量杯量一量後，會發現牛奶的確有1公升，哪究竟1公升牛奶，如何能裝進只有955ml容量的牛奶盒？

家長可以直接把一公升的水裝進空的牛奶盒中，沒有量杯的話，可以裝到包裝滿水為止，小朋友可以觀察一下包裝的狀況。根據日本乳牛協會的官方答案，把牛奶倒滿盒子會給盒子產生壓力，包裝側面會稍微膨脹而增加容量，因此能倒入一公升的牛奶。