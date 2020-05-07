【母親節】親自整蛋糕氹媽媽　3大自助烘焙店推DIY母親節蛋糕

母親節將至，雖然受到疫情影響，今年大家外出慶祝的意欲減少，不過大人和小朋友在家「困獸鬥」了這麼久，亦可以趁著疫情稍為緩和期間進行一些親子活動。坊間不少自助烘焙店趁著母親節推出DIY主題蛋糕，小朋友可以和媽媽一起合作，親自做母親節蛋糕！ 攝影：黃寶瑩 Model：Caca（媽媽）、紫凝（女兒）

1.BYO自助烘焙

於銅鑼灣、旺角及Megabox3間分店的BYO自助烘焙店，趁著母親節推出5款主題蛋糕，當中更包括2個新款蛋糕，雖然難度頗高，不過只要按照每一個步驟製作，即使是不懂下廚的小朋友都能夠成功製作蛋糕！

2個母親節新款蛋糕： 雙層芝士蛋糕（前）、法式栗子蛋糕（後）（攝影：黃寶瑩）

5款母親節主題蛋糕：

疫情期間，不少人都會擔心自助烘焙店的衛生問題，烘焙店要求顧客在入場前必須量度體溫，體溫過高者會被拒絕入場，所有人員在店內必須全程戴佩口罩，否則會被立即要求離場。因此不用擔心其他人的飛沫沾染到食材。3歲以上的小朋友便可以參與製作蛋糕，而每一位13歲以下小朋友必須由一位成人陪同下參加。

3歲以上的小朋友便可以和家長一起製作蛋糕（攝影：黃寶瑩）

即睇製作過程：

+ 16 + 15 + 14

BYO自助烘焙地址：

旺角店－旺角登打士街56號家樂坊1405室

銅鑼灣店－銅鑼灣霎東街15號Oliv 8樓全層

MegaBox店－九龍灣宏照道38號企業廣場五期MegaBox L2 32-33號鋪

價錢：$200-$480（製作時間約2-3小時不等）

2.Home.焙 小日子

Home.焙 小日子亦是知名的自助烘焙店之一，母親節期間他們推出4款母親節主題蛋糕，風格比較可愛，喜歡可愛蛋糕的可以體驗。疫情期間顧客入場必須先量度體溫，店內亦禁止飲食，並需要全程配戴口罩。

+ 4 + 3 + 2

Home.焙 小日子地址：

荔枝角店－荔枝角D2 Place TWO二期3樓305號舖

荃灣店－荃新天地二期地下27號鋪

將軍澳店－將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G42號舖

價錢：$220-$500（製作時間約2-3小時不等）

3.BAKEBE

於BAKEBE是全港唯一以 App教學的共享烘焙店。佔地近二千呎。烘焙店以華麗風蛋糕招徠，雖然沒有為母親節提供特色蛋糕，不過店舖不少蛋糕款式都很適合母親節！

BAKEBE地址：

尖沙咀美麗華廣場2期 1 樓

價錢：$250-$650（製作時間約2-3小時不等）