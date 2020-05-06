【新冠肺炎】7間公共圖書館再重開　早一小時派籌門外現人龍

早前古物古蹟辦事處及康樂及文化事務署公布，自1月29 日起轄下設施包括所有博物館、表演場地、公共圖書館會關閉服務直至另行通告。事隔約一個半月後，康文署決定今日於3月11日重開7間主要圖書館，但隨著疫情升溫，3月23日即再次關閉直至今日。記者今走訪重開的屏山天水圍及荃灣公共圖書館，發現門外出現長長的人龍，更有小朋友向記者表示已經聽厭了早前借了幾個月的圖書。 攝影：李紫銘、王淑君

籌號早一小時派發

首批重開的7間圖書館，最主要有兩大措施，一是只提供有限度服務包括圖書館資料借還服務及領取已預約的圖書館資料；二是將服務時間分段開放（每節約一小時），入場後需交回籌號，因此不可憑籌號在該時段內多次進岀。

記者詢問屏山天水圍圖書館職員，得知每場200個籌號會早於一小時前開始派發，按人頭計算，每人只可領一張，歡迎有需要市民提早拎籌，到時段開放後再進場，免卻在烈日當空下排隊等候。

按圖看所有圖書館新措施：

只還書不用籌 小朋友盼看新書

在屏山天水圍圖書館的首個場次，不少長者前來排籌，但當中原來不少長者只打算還書，職員提醒可以把籌號給有需要人士，還書可以直接用還書箱。

荃灣公共圖書館的首個場次則發現大批市民排隊，而入場後隨即有新的「長龍」領取下一個時段籌號。不願出鏡的K2陳小朋友由青衣到荃灣圖書館借還圖書，表示已經看厭了早前借了幾個月的圖書，打算再借盡圖書卡的限額。其家長指早前收到圖書館的還書罰款通知書，擔心因閉館而未能還書仍遭罰款。

屏山天水圍公共圖書館：

+ 10 + 9 + 8

荃灣公共圖書館：