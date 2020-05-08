【母親節好去處】遠離鬧市親親大自然　推介8大親子農莊

轉眼間踏入五月，小朋友在家避疫長達4個多月，早已悶得發慌。趁著近日疫情緩和，家長不妨帶着小朋友去農莊呼吸新鮮空氣，親親大自然之餘亦可以增進親子關係！

1.嘉道理農場暨植物園

嘉道理農場暨植物園早前因疫情影響而關閉，早前宣布５月７日重新開放，不過基於健康及安全理由，農場將實施人潮管制，包括：限制任何時間園內訪客不得超過1,000人、所有入園訪客必須戴上口罩、消毒雙手，以及每組訪客不能多於4人。而導賞團、動物全接觸和供團體報名的導賞活動，會繼續暫停直至另行通知。

嘉道理農場內除了有豬舍、翟克誠野生動物護理中心、猴子樂園、本土哺乳動物屋等讓小朋友看動物的地方，亦有森林果園、蝴蝶園、生機園等觀看植物和昆蟲的地方，絕對可以玩足一日！

+ 7 + 6 + 5

嘉道理農場暨植物園地址：新界大埔林錦公路

開放時間：9:30am – 5:00pm （請注意下午 4 時後謝絕遊客入場）

交通：（乘搭東鐵/巴士）於大埔墟或太和站下車，轉乘64K巴士往元朗西方向，約20-25分鐘到達一段大斜路最頂處，於嘉道理農場暨植物園門前的巴士站下車。

電話：2483 7200

2.長洲西園農莊

長洲西園農莊位於長洲西南角，園内十一英畝土地劃分四個主題營區。亦設衆多戸外活動丶自然空間。園内有許多活動讓大家遊玩，包括電動車、羊圈餵飼體驗、遙控機動船、飛盤高爾夫等等，而營區則有分為南非營區、印第安營區、蒙古包營區、野營、觀星圓拱屋營區、赤日及星海之森，另外西園內亦設有樹頂走廊、馬騮上樹、弓防箭、泡泡足球、沿繩垂降體驗及其他獨特的歷奇玩意。

+ 13 + 12 + 11

長洲西園農莊地址：長洲西灣 DD CC Lot 12, 西園

開放時間：入營時間 3:00pm 至 7:00pm／退營時間 9:30am 至 11:30am

交通：於中環5號碼頭乘船往長洲 (快速船航程約35分鐘，普通渡輪航程約1小時)，然後可以選擇以步行、踏單車或乘街渡前住西園。

電話：2981 1010

3.蝶豆花園有機農莊

開業1年多的蝶豆花園有機農莊位於大埔，佔地 50萬平方呎，設有多個多功能活動場， 可舉辦不同類型的有機、綠色、環保、低碳等活動，農莊的景點包括有蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、 有機農田、遊樂場、動物園、太陽能、森林教育等。近期更增設了「甜蜜蜂園」，以推廣本地蜜蜂養殖。

+ 12 + 11 + 10

蝶豆花園有機農莊地址：新界大埔區鳳園路8號

交通：小巴 20M（大埔中心開出）／小巴 20P（大埔墟開出）

電話：6583-5111/6589-3111

4.有機薈低碳農莊菠蘿園

有機薈低碳農莊菠蘿園位於錦田，去年引入全港首次出現的羊駝，四隻羊駝從澳洲引入，大約兩歲半大，體重大約有45公斤。小朋友除了可以親親羊駝之外，農莊亦有手工藝工作坊讓大家參加，小朋友可以發揮創意DIY羊駝曲奇餅、羊駝空氣鳳梨瓶景製作、拼貼筆袋/零錢包等等，亦可以親手製作珍珠雪糕菠蘿包及菠蘿特飲等等。

+ 5 + 4 + 3

有機薈低碳農莊菠蘿園地址：錦田四排石村39號

開放時間：星期一至日10am-6pm

交通：西鐵錦上路站 A 出口，步行約5分鐘

電話：5579 2178

5.Nature's Harvest 清新地

清新地提供有機耕種工房、趣味盆栽工房、手工藝工房等工作坊，另外亦有大自然的廚房讓大家親手製作麵包、花茶或果汁。除此之外，亦會不定期舉行一些親子活動，例如「清新地 x 三星灣 - 母親節Mother's Day特別企劃」。

+ 7 + 6 + 5

Nature's Harvest 清新地地址：西貢白水碗D.D.227 (科技大學旁）

交通：從港鐵彩虹站可以轉乘綠色11號專線小巴或從港鐵鑽石山站轉乘91號巴士到達科技大學。到達科技大學正門的巴士站後， 可以從左手邊的閘門進入。進入後會有2條小路。 請往右轉下梯級。這段路主要是下梯級。一般需要10－15分鐘。

電話： 2723 3126

6.樹屋田莊

樹屋田莊位於大埔林村，除了有露營區，小朋友亦可以參加森林學園，體驗幼童專用廚房、沙地、智能積木、大型主題學習遊樂帳篷，以及體驗樹屋田莊內歷奇設施，如樹屋、泰山飛索、橫水渡、幼童竹筏等，但樹屋田莊內的活動必需夠指定人數及提前預約，想去就要預早致電預約。

+ 7 + 6 + 5

樹屋田莊

地址：大埔林村新塘下村26A2 / 26A2

開放時間：逢星期一至日 上午九時正至下午五時正

電話：2658 2618

7.假日農場

假日農場是一所提倡自然教育、活動教學、綠色文化的有機農場。場內有環保創意、教育與娛樂兼具的風格，亦有一系列的歷奇活動、自然動力玩樂設施及有趣的環保工作坊。因疫情關係，暫時只開放星期日，有興趣可以致電查詢。

+ 6 + 5 + 4

假日農場地址：新界上水大隴坑村62C

交通：上水火車站 C出口 轉乘的士,車程約十分鐘。

電話：2668 4055 / 2670 2345

8.天水圍綠田園

天水圍綠田園早前因疫情暫停營業，早前宣布暫定於5月8日復市。小朋友亦可以在田裏進行耕種體驗，亦有不少遊戲設讓小朋友遊玩。場內亦有燒烤場讓大家BBQ。

+ 3 + 2

天水圍綠田園地址：天水圍沙江圍側(由天華路進入)

開放時間：10:00am -6:00pm

交通：到達天水圍後再轉的士,$14.5 - $30 內就到達( 乘的士最近有 - 天華邨 / 天頌苑 / 天瑞邨 / 天恩邨 )

電話：2472 6848／ 24726797