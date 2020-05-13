曾遇極差外傭令女兒出現不明瘀傷　爸爸決心開僱傭中心親自揀外傭

香港很多雙職家庭，需要聘請外傭幫助照顧小朋友。不過本地外傭質素參差，聘請外傭隨時增加麻煩！外傭中介公司的負責人就因為在尋找外傭的過程中遇到困難，因此決定自己開辦外傭中心，並透過外傭搜尋平台讓僱主配對合適的外傭。這類外傭搜尋平台成為新趨勢，跟以往的外傭中介公司有什麼分別？ （攝影：龔嘉盛）

李先生是外傭中介公司的負責人，他和妻子在女兒出世後找到一名工人，李太憶述：「當時我約了工人下午一時在大埔墟站等候，但我由下午一時等到下午三時工人仍然未出現，我無法致電聯絡她，連外傭中心亦不能聯絡，只查證到工人已經落機抵港。由於當時我剛剛生下女兒，還在坐月，就決定回家不再等。結果在回家途中接到工人電話說到了港鐵站，要我去接她。」

李先生補充，後來他問這個工人為何不接電話。工人表示下飛機後去了黃埔買雪糕給朋友，然後才過來大埔墟，她更表示忙著和朋友聯絡，沒有時間，令李先生與太太相當生氣。

李太表示，當時遇上黑暗外傭非常不開心。（龔嘉盛攝）

由於李先生兩夫婦都需要上班，只能靠這名工人照顧剛出世的女兒，「工人姐姐很不負責任，經常掉下孩子們走出屋傾電話，甚至發現女兒手經常有瘀傷，但工人卻表示不知道為什麼會這樣。」後來他們一家搬屋，並裝上CCTV，工人便辭職離去。「做僱主請得工人就是希望她們照顧有需要的人，女兒身體出現瘀傷，我們真的非常擔心。」

這次經歷後，李先生決定自己開外傭中心，希望幫到其他父母找到個合適的外傭。「很多雙職父母需要工人幫助照顧仔女，聘請這類型工人最重要的還是要有相關經驗。因為雙職父母依賴工人照顧仔女，如果工人姐姐沒有經驗，僱主可能需要花時間教。」

（龔嘉盛攝）

李太表示，他聘請的第一名工人非常好，不但學歷高，而且每時都處理得很好，後來她因私事回鄉。並表示一間好的中介公司真的很重要，要幫助僱主篩選一個適合的工人，「第二個工人簡直是惡夢。」因此產生開外傭中心的想法，希望可以親自揀外傭，將外傭配對給適合的僱主。「第二個的工人讓我更加想開外傭中心，第一個工人在菲律賓協助鋪橋搭路，才成功開到外傭中心。」

李先生平常主要是靠網上宣傳及外傭搜尋平台招攬生意。「透過外傭搜尋平台，家長可以選擇特定要求，例如懂得照顧小朋友、老人家、會照顧寵物等等。這樣僱傭中心亦不會變得過份hard sell。」

外傭搜尋平台有咩咁方便？

外傭搜尋平台HelperDB連接過百家本地僱傭中心，讓僱主能夠透過手機應用程式配對合適的外傭。HelperDB的COO 程先生指出，雙向搜尋模式能夠讓顧客按照自己需求，讓中介公司建議符合要求的外傭讓顧客選擇，一方面能夠避免僱主走遍多間本地僱傭中心去尋找外傭，另一方面亦可以讓中介公司提供一個更加符合要求的外傭給僱主。

HelperDB的COO 程先生（龔嘉盛攝）

HelperDB的CEO呂先生亦表示，最近疫情影響下，僱主毋須親自前往本地僱傭中心。「不過最近菲律賓、印尼暫停外傭出口，因此最近的顧客都是尋找本地完約或被解僱的傭工。」呂先生指出，外傭搜尋平台的責任是幫助配對。

HelperDB的CEO呂先生（龔嘉盛攝）

HelperDB使用方法：