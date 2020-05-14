【新冠肺炎】疫情下不敢外出　廚師髮型師推上門服務成媽媽好幫手

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少行業的生計受到影響。但同一時間，家長和孩子多了時間留在家中，生活也衍生出不同的需求！有上門廚師平台表示最近頻接家庭訂單，也有髮型師轉型求變，推出上門服務，為留家抗疫的小朋友剪個靚頭！ 攝影：鄭子峰（MobiChef）、龔嘉盛（Stay Home 816）

廚師會帶備小工具，上門也可做到煙燻效果。

上門廚師 家庭訂單增

上門廚師平台MobiChef向來的客戶圍繞商務企業、朋友及家庭聚會，創辦人Fanny表示，自疫情來襲，整體訂單預約減少，而在訂單中，則主要為家庭客。

「疫情開始之後，2月的預約與去年同期比較，減少一半。幾乎冇哂朋友聚餐，少咗好多8至10位，甚至20人以上的訂單。但是，比例上，原本訂單約40%是家庭客，現時則佔約80%。以4至5人小型聚會為主，通常是父母過嚟屋企、家裡有行動不便的老人家，或者兩個家庭之間有慶祝活動。這個情況亦不難理解，朋友之間減少了見面，家人聚餐又想減少外出到餐廳與人接觸，想食得好啲，唯有叫個廚師上嚟。」

在家聚會更自在

平台網頁會列出所有廚師和菜單，提供約二十種菜式，包括中菜（可細分為江南菜、潮州菜、四川菜、雲南菜）、東南亞菜、各式西餐，每個餐單設最低人數要求，最少為兩位。價錢最相宜的為$480/位的西式素食餐單，最貴的為$2500/位的季節性白松露餐單，而最歡迎的預訂則是$700-800/位的餐單。如客人心目中已有理想時間，可以日子去搜尋當日哪位廚師有空檔。選好廚師及菜單之後，便可輸入時間、地址、人數，以及特別注意事項（如會否有賓客有食物敏感）下單。廚師收到訂單後，會在平台的通訊系統與客人直接溝通。

「煮完之後廚師會整理廚房，如清潔返用過嘅鑊、焗爐，確保廚房唔會變得好messy（混亂），先至會交返個場俾主人家。有客人會問廚師會唔會洗埋碗，呢個抱歉真係做唔到。如果你屋企冇工人姐姐洗碗，又或者你唔夠碗碟，會建議租借我地嘅餐具，成箱送上去，用完之後成箱收返走。」

Fanny補充，疫情之下，不少客戶為育有小孩子的家庭。「帶小朋友出街食飯實在太麻煩，佢哋去到9點左右開始眼瞓、唔耐煩，但你同朋友可能啱啱先坐低傾咗幾句，好尷尬；第二係小朋友出街好多時啲嘢唔係咁啱食，好多人要另外自備小朋友嘅食物，唔方便；第三係帶住小朋友，想揸車出去，又唔飲得酒！呢三樣野喺屋企就可以解決哂，自在好多！」

+ 11 + 10 + 9

疫情下更感恩

西廚Louis分享，最近服務不少有小朋友的家庭。疫情下工作，他會每日自己量體溫，入屋時會換上廚師服，戴上全新口罩及戴手套，並會問清楚在座客人有否身體不適或曾經離港、是否正接受檢疫，以及這個場所是否一個隔離家居。

Louis指，煮菜時，如遇上女士懷孕、哺乳期，會特別注意。「要特別問清楚，是否需要注意生冷食物、戒口。從經驗得知，小朋友通常會偏食，或者遇到好好食嘅嘢，會不斷食，令客人有困擾。我會事先提醒他，如果預計到孩子的口味，可以獨立為他預備一份。有些客人唔想同小朋友同枱食，太細未必可以坐足全程，都可以另外整一個孩子份量的意粉，等佢獨立食飽自己玩。」

疫情下，他工作時更特別感恩。「訂單量減少了，但很慶幸有些熟客繼續使用服務，每次收到訂單特別覺得感恩，佢哋話『我哋太耐冇食好嘢』，聽完之後好滿足。」

兩孩爸爸： 外出吃飯感壓力

育有一子一女的爸爸Sam在疫情下多了使用上門廚師服務，認為服務令聚餐輕鬆得多。「比自行下廚來得有新意，吃到好吃的菜還可以即場偷師，既輕鬆又有樂趣。」

他坦言疫情下擔心外出用餐風險。「鄰座的其他食客、傳菜人、廚師，外出用餐時接觸的機會大大提高，其中一方帶病，後果可能十分糟糕，吃飯更感壓力，所以多會在家中自煮，或外賣解決，遇上有朋友到來，或特別節日慶祝，便多會用上門廚師，其實對比外出的成本差不了多少，菜式自由度更大，用餐更自在。」

髮型師上門求變

髮型師阿武與阿瀚在疫情下推出了上門剪髮服務Stay Home 816，對象主要為小朋友和長者。「我妹妹有小朋友，由細到大都幫佢剪開。近來佢朋友就問可唔可幫埋佢小朋友剪埋，我就醒起，係喎，而家又唔出得街，應該好多小朋友都有呢個需要。」

+ 4 + 3 + 2

兩位近來大約一星期有5至8張訂單，每次由一位髮型師入屋，收費為成人$360，8歲以下 小童及65歲以上長者半價。入屋前，他們會作全身消毒，用酒精搓手液消毒雙手，換上紙拖鞋、消毒工具、戴手套，為孩子換上全新的剪髮布，用完後會留給客人。他們坦言，上門工作比在髮型屋工作難度更高。「髮型屋啲工具喺哂度，又有塊大鏡。上門沒有了可隨意移動、調較高低的椅子，可能要踎喺度剪，或者跪喺度，所以攰好多，會出汗！」

+ 12 + 11 + 10

至今他們服務過的孩子，年紀最小是4個月的嬰兒，更難忘孩子扭計的情況。「有啲媽媽覺得出面剪唔好，諗住屋企剪，點知屋企剪都係唔得，扭到七彩。試過有2、3歲小朋友，發起癲嚟佢父母都搞唔掂，基本上要幾個人禁實佢個頭，成個幾鐘都剪唔好！因為呢啲年紀剛剛識反抗，判斷到鍾唔鍾意，反而大個啲，就識靜。」但他們補充，大多數媽媽表示，孩子在家剪髮，「會乖好多，冇咁驚。」