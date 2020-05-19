【夫妻的世界】第三者令夫妻關係拖拉　心理專家：影響孩子情緒

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演，被譽為2020年神劇的韓劇《夫妻的世界》於上周六（16日）迎來大結局。劇集自開播以來掀起一輪煲劇熱潮，縱然不少觀眾炮轟開放式結局爛尾，但最尾一集的收視再次刷新紀錄，成為韓國有線頻道最高收視劇集，後續亦成功引來熱話。 回歸現實，夫妻間的關係對孩子的成長帶來無形影響。註冊心理學家程衞強指，對於年幼孩子來說，第三者的出現會令孩子產生內疚感；臨床心理學家鄧詩琪認為，當夫妻關係轉差，宜及早和積極處理，有需要的話可找專業人士協助處理問題。

《夫妻的世界》於上周六（16日）迎來大結局。（JTBC截圖）

劇迷轟爛尾

韓國有線頻道JTBC劇集《夫妻的世界》自開播已節奏緊湊，最後一集的大部分劇情依隨原著英劇《福斯特醫生》（Doctor Foster），但與原著中兒子離家出走的悲劇結局不同。第16集講述金喜愛與飾演兒子的全真㥠回到高山區居住，重新生活。但當朴海俊知道後，寄來撕碎的全家福，並不時跟蹤二人，令他們十分不安。

正當金喜愛得知前夫生活潦倒，兒子亦突然被帶走。朴海俊向金喜愛要求復合，遭她拒絕，企圖自殺險死。兒子難忍父母藕斷絲連，決定離家出走。一年後，金喜愛與朴海俊各自生活，結尾金喜愛聽到門鐘聲，百感交集，雖然沒有讓觀眾看清楚入屋的人，但相信是兒子最終歸來。不過，開放結局沒有清楚交代各人下場，惹來忠實劇迷不滿，炮轟爛尾。

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第三者令孩子感無助

《夫妻的世界》劇情圍繞丈夫朴海俊出軌，正室金喜愛與小三韓素希之間的角力，兒子全真㥠亦得悉父母間的問題，牽涉其中。註冊心理學家程衞強表示，第三者的出現，會令年幼小朋友產生內疚感覺。「如果是年幼小朋友，會覺得係咪自己唔乖，激嬲媽咪爹哋，所以唔要我。如果年紀大啲，亦不是一個好的身教，未能令他們覺得，感情是應該尊重的事。當要接受父母新的另一半，又是另一層面的影響。」

臨床心理學家鄧詩琪認為，當孩子知道父母之間出現第三者，會容易感到迷惘、不知所措及無助，情緒必然受到影響。「我也曾經處理過一個青少年個案，他幼年時已發現父親有第三者，一直不敢向媽媽傾訴，把這秘密埋藏在心裏10年，情緒變得低落，也有驚恐症狀，令父母很擔心。他也有意無意地沉溺在這困擾中，試圖以他的『病』而拉近父母關係，但內心感到非常痛苦。」

婚姻亮紅燈 要謹慎處理

程衞強認為，夫妻關係牽涉很多複雜因素，是否應該及時斬攬，不能夠一概而論。「這牽涉小朋友的年紀、與父母的關係。父母就算沒有分開，一齊嘅時候好多拗撬、爭吵，甚至家暴，故之然衰過離婚，但你話離婚係咪一個好選擇，我又唔能夠咁講。」他建議，當婚姻出現問題，可找專業人士介入。「要小心處理，建議找家庭輔導、婚姻輔導等社工人士介入，他們會提供專業意見。當家庭有小朋友，已經不只是兩個人的問題。佢地可以喺唔同角度作一個平衡、調息，等父母不單單憑自己感覺去作決定。」

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鄧詩琪則補充，當夫妻關係轉差，應該及早處理，雙方可嘗試傾談或找專業人士協助處理問題。「尤其是有孩子的話，因為影響深遠，應該積極處理。如果嘗試處理後，都是難以修復的話，雙方必須以孩子為大前提，一起商量怎樣安排孩子的去向，怎樣和孩子交代，一起坐下跟孩子商量。避免孩子介入兩者猶豫不決的過程中，也不可以倉卒決定，必須小心謹慎，才能幫助孩子度過難關。」

她提醒，當婚姻亮起紅燈，父母也要尊重孩子的意願，注意孩子的感受。「雙方要冷靜商討怎樣跟孩子交代家庭的轉變，也要尊重孩子跟誰同住的決定，以及往後的安排。父母共同撫養孩子，盡量抽時間相聚，千萬不要在孩子面前指責另一方，也要細心聆聽孩子的感受。孩子可能把問題放到自己身上，責怪自己，產生心理及情緒困擾，並希望得到父母的關懷，修復父母的關係。在這個困難時期，父母要耐心應對孩子的反應，同時好好處理自己在婚姻出現問題時的情緒，如有需要立即求助。」