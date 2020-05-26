便利店可訂Récolte氣炸鍋電熱鍋　媽媽分享氣炸蜜汁叉燒食譜

近年氣炸鍋、電熱鍋等小家電非常受媽媽們歡迎，皆因一般機器能夠利用一個電器做出不同的菜餚，不但方便快捷，而且亦不用洗太多用具。最近7-Eleven預購站推出一系列不同家居好物包括氣炸鍋、多用途電熱鍋、三文治機及自動洗手液機，讓大家可以在網上訂購後直接到店舖取貨，非常方便。 攝影：李紫銘、余嘉文

7-Eleven推出預購服務，大家可以透過網站預購各式最新好物。而預購站最新推出3款日本 Récolte的小家電，分別是氣炸鍋、多用途烤盤格仔及三文治機，另外亦有迪士尼自動洗手液機。

7-Eleven推出預購服務，讓大家預購3款日本 Récolte的小家電。

Récolte 氣炸鍋有玫瑰紅和香檳白兩隻顏色，預購價為$799 ，主婦可以用氣炸鍋在作出超級多種類的食物。

Blogger 《Missta愛。下廚》就分享了數款利用Récolte 氣炸鍋製作的食譜。我們今次分享香草蜜糖燒全雞及蜜汁叉燒。其他氣炸鍋食譜可以在Facebook了解。

香草蜜糖燒全雞

材料：

冰鮮芝麻雞................1隻

洋蔥................半個

紅蘿蔔................半條

檸檬................半個

紅蔥頭................3個

蒜頭................3瓣

珍珠筍...............3條

蜜糖................適量

醃料：

海鹽................1茶匙

黑胡椒碎................1/2茶匙

混合意式香草................1/2茶匙

蒜粉................1/2茶匙

橄欖油................1湯匙

+ 4 + 3 + 2

蜜汁叉燒

材料：

梅頭豬肉............350g

叉燒醬............1.5湯匙

海鮮醬............1湯匙

豉油............1茶匙

玫瑰露油............2茶匙

蜜糖............1湯匙

蒜蓉............1茶匙

+ 4 + 3 + 2

Récolte 多用途烤盤有櫻花粉紅和紫色兩隻顏色，預購價分別為$889及$799。多用途烤盤可以達250°C 度烹調溫度，附帶坑紋烤盤與平烤盤，可以製作不同料理，更可以一家人邊煮邊吃！

而Récolte 格仔三文治機體積細小，格仔紋設計的固定式烤盤，讓大家在3 分鐘內製作熱辣辣的飛碟三文治，最適合媽媽早上製作小朋友的早餐。

另外，預購站亦有迪士尼自動洗手液機供預購，迪士尼自動洗手液機有三眼仔及Toy Story兩款，預購價為$239 ，自動洗手液機分為簡約白色機身及350ml 洗手液瓶，洗手液機以自動感應式設計出泡，無需按壓，方便衛生絕對能夠吸引小朋友勤洗手。

+ 2

7-Eleven預購站：https://www.7-eleven.com.hk/zh/news/preorder

除此之外，7-Eleven由5月27日早上7時起，推出2款以「米奇與朋友系列」為主題的限量版「奇幻雙層玻璃杯」，在7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個，儲齊8個印花加$48，隨機換購限量版「奇幻雙層玻璃杯」1款，相信有這個杯，小朋友飲水也會飲多幾杯。