【電子學習】基層家庭裝置不足兄弟姊妹爭機用　機構捐電腦助學生

突如其來的一場新冠肺炎（COVID-19），令全港學校停課逾四個月，校方紛紛推出各項網上學習措施，令電子學習的進程向前邁進一大步；同一時間，學生與家長亦要快速應變。可是，對基層家庭來說，全方位的在家學習，一時間為他們帶來不少問題。有機構向有需要的基層家庭捐贈平板電腦，以助他們解決燃眉之急，同時應付日後的電子學習需要。 攝影：黃舒慧

梓峰需與兩名姊姊輪流使用媽媽的手機。（受訪者提供）

爭用電話 姊弟掀爭執

梓峰就讀中華基督教會全完第一小學四年級，停課期間需在家中直播上課，觀看教學影片。由於家裡只有媽媽手機一部電子裝置，他需要與分別12及15歲的姊姊輪流使用。媽媽陳太坦言，這情況難免引起姊弟爭執。

「例如一個小朋友下課後，另一個緊接上課，但老師可能遲咗落堂，就會話『我就嚟開始喇，你仲未上完，我趕唔切入去上堂喇』，又或者一個小朋友今日嘅功課難啲、多啲，需要嘅時間長啲，另一個就會話『你快啲做呀』，對方又會話『我都未做完咁點俾你呀』。」她坦言，看到子女因學習問題而爭執，自己的心情亦會受影響。「唔開心，覺得自己條件唔好，令小朋友咁多爭拗。如果有獨立裝置俾佢哋上堂，就可以更加專心。」

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梓峰表示，使用手機學習，有一定不便。「螢幕太細，睇唔清楚啲字。老師有時會將功課放上zoom，有時要抄低，但我成日睇唔到，唔知抄咩題目。平時做功課，中文一疊，英文一疊，但用手機，開完一個網站，要再開另一個網站，好容易做漏功課。做閱讀理解，用手機又要碌上去睇文章，再碌落去答；又試過打緊篇文，一個電話打過嚟，成篇文冇咗！」他補充，相比起電子學習，他更喜歡實體課室上課。「因為有問題的話可以即時問老師，老師解釋得更詳細。」

為了協助基層學生，宏利與聖雅各福群會合作推出「學無紙境」助學計劃，向基層學童捐贈平板電腦，梓峰也是受惠學生之一。陳太認為，電子產品對小朋友的學習有一定幫助。「有了平板電腦，小朋友可以睇英文影片、電子書，遇到問題可隨時搜尋，搵資料都方便啲。」

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復課後續用電子課堂

中華基督教會全完第一小學校長譚光德表示，停課期間，電子學習的需要愈來愈高，也觀察到部分基層學生家裡的電子設備不足以應付學習需要。「我們會借手提電腦給有需要的同學，有些家庭得一部手機，兄弟姊妹要輪流用，我哋要因應家庭的子女數目而調整直播課堂的時間表。」他補充，有基層學生家庭缺乏網絡，亦曾向他們贈送wifi卡。

譚校長指，在家進行電子學習，可助孩子建立自律性，對老師來說，則可收集數據，更能掌握學生的學習進度。「復課後的長假期，如聖誕假、暑假，也會想以電子學習，如以zoom為學生複習，跟進他們的進度。」

惠及政府忽略的族群

雅各福群會高級經理（教育服務）劉錦楨指，計劃可惠及政府忽略的族群。「基層家庭在電子學習上的困難，大多是硬件需要。申請政府關愛基金，很多時需要證明文件，有啲家庭打散工，唔能夠提供到呢啲文件，但我哋都知道係低收入家庭，可以透過呢個計劃，幫助到佢。」

她補充，基層家庭的需要，還有軟件支援。「除了硬件，還有如何學習和使用。每個基層家庭，學習的能力和動機都唔同。我哋都遇過有啲基層家庭，家長工作背景是勞動階層，沒有電郵帳戶。但不少學校上載教材或家課，也需要你的電郵地址，這時候便需要技術支援。」她補充，疫情期間，老師雖然盡力維持教學進度，但留意到基層學生的學習進度也很參差。「因為冇左課後補課，所以都招聘咗義工為學生進行網上補習，配合實體的託管服務，希望雙管齊下，幫到佢哋學習。」