【一田購物優惠日2020】低至3折！媽媽必掃10大抵買兒童玩具

近日新冠肺炎疫情有所緩和，不少市民外出消費慾提升。剛好一田購物優惠日今日開鑼，一連7日的優惠日逾萬件商品都有優惠。因應疫情問題，今年一田首度引進入場預先登記系統，進入沙田、大埔、荃灣三間分店的指定百貨部門均需預先於網上登記，以控制店內人流，避免人群聚集。記者率先到沙田分店直擊現場實況，並為大家搜羅10大媽媽必入抵買的兒童玩具。