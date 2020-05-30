【教養】以「切半法」分配時間　協助孩子達成目標 ｜Natalie Yim

有時家長會協助子女分配時間，設下種種目標。成績目標，新年目標等等我們講得多，如何達成目標卻鮮少討論，但既然這是人生的必修科，何不探索一些對小孩大人同樣有效、能夠幫助我們達成目標的方法呢？

目標設定理論（Goal-setting Theory）提到，明確仔細的目標能夠維持我們的動力。而目標怎樣才算得上仔細？我在工作坊裡，會指導家長借助「切半法」，將目標切開一半，又一半，再一半，直至眼前出現，可以量度成效的任務。

首先，家長可以協助孩子找出

(1)他們希望達成的事。當小朋友有了自己的想法，下一步就要看看

(2)有多少時間完成。有了時間線，我們就可以將目標切開一半，又一半，直至分出一個個可以量度成效的任務。

例如，小寶希望學會講故事，那麼下一步就要看看有多少時間，小寶和小寶媽媽都認為，兩個月有足夠時間練習，又不算太久，不怕不能堅持到底。

學會講故事的第一半目標，即第一個月的目標，可以是：懂得表達情緒；懂得表達情緒的第一半，即第一、二個星期的目標，可以是：每日寫一篇日記，記下感受。「每日寫一篇日記」，維持兩個星期，這就稱之為「能夠量度成效的任務」。

用「切半法」可以輕鬆設定小任務，而各個能夠量度成效的任務，可以保持孩子的動力和興趣，也使他們實實在在地知道自己進步了多少，同時讓他們認清自己的能力，以便將來設定更具挑戰的目標。

下一次協助孩子設立目標後，不妨再以「切半法」找出達成目標的路徑。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。