【BB姓名】幫子女改名要留意什麼？術數專家：要從了解姓名學開始

隨住現代人生育減少，知識水平提高，對小孩子的命名更為注重，改一個合適的名字，是否能為我們開拓好的運勢？術數命理學專家丘智偉師傅表示由於事業、身體、婚姻、學業、六親等都跟我們的姓名息息相關，影響人一生的成拜與禍福，因此家長替子女命名時必須審慎、不能輕率忽略名字的重要性。

名字的重要性

根據《生死登記條例》（第174章），父母必須在BB出生後的四十二日內辦理出生登記，登記手續不收取任何費用。但為BB改名學問不少，有的會由長輩負責，有的會跟族譜，也有家長早有心儀想用字眼，而近年也有不少父母喜歡找玄學家改名，術數命理學專家丘智偉說：「在於生育率減少，人口老化，我們的稱呼、我們的名字的重要，更加是可想而知。關於姓名的使用性，跟隨我們變得愈來愈長遠。而姓名學的吉凶，亦是變得不能忽略。所謂：『賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子好名』。」

改名要注意甚麼

在為嬰兒改名時父母應注意甚麼？丘師傅認為可從了解「姓名學」開始，因為當中包含了相生相剋，陰陽互長的道理。「名字不只是一個符號代稱，尚蘊含著某些意義。有人說姓名合於順口，悅耳，文雅即可，這是片面說法，但中國文字皆含有象形之道，陰陽之意，五行須相配，而後才能相長，並且姓與名配合都隱合中國陰陽八卦之理。」

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忌取男陰女陽字

丘師傅認為男女之名各有陰陽，如果取男陰女陽會影響性格及婚姻，他說：「男要陽剛取成就事業，女要陰柔取女德情操，兩者需具備趨吉避凶的祝願。為了日常方便使用，亦要留意寫法讀音，別故意顯示其獨特之處，而用上太苦澀難明之字，亦是不宜。一些不雅及太俗氣之字眼及讀音音韻亦是不必。」

丘師傅認為取男陰女陽改名字會影響性格及婚姻。(GETTY IMAGES)

八字差名字可補救

由於姓名學的起名方法有很多不同種類，有以配合生辰八字、喜用神來命名，三才五格、八卦易經、五行音韻為其依據，每套背後原理也博大精深。丘師傅認為一個好名更有趨吉避凶的影響力。

他說：「由於命是先天的、運是後天的，先天的八字是無法改變的，但是後天的名字卻可以更換，故謂『先天命，後命運』。生辰八字，是與生俱來的，任何人都無法改變，所以較差的八字更是需要名字來補救。而『姓名學』的基本架構，是依據姓名的筆畫數，建立出五格去了解其姓名的吉凶宜忌，以決定如何趨吉避凶。有言『良名吉數仍為百事成功之本，壞名凶數仍為萬事失敗之源』。因此不論是新生兒或商店行號命名，均以求得良名為要，良名為成功奠基，凶名招致惡運，故命名不可不慎。」

丘師傅為家長為小朋友去算一次八字，對日後規劃人生有幫助。(getty images)

算八字有助規劃人生

由於姓名二字，除代表個人的家族身分與稱呼外，也影響個人運程，丘師傅建議家長在小兒出生之後，父母當欲知道此小朋友日後之境況如何，除了找師傅改一好名字外，亦可以透個『批花根』，以了解健康、性格、學業、人生運程。

他說：「為小朋友去算一次八字，這對於小朋友日後的未來道路上，亦有一定的參考性，對於父母來說，亦可以及早規劃人生。術數命理之說，從不涉及鬼神，乃中國的陰陽五行之學問，而『姓名學』即與其合用，利用筆劃、讀音以判斷，故此一點也不神怪，並無迷信之理。」