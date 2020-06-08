海洋公園周六重開11歲以下免費入場　迪士尼樂園將於短期內重開

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日)表示，主題公園會在短期內重開，而書展會如期舉行。海洋公園自1月起因疫情而閉館，早前一度因財困面臨倒閉危機，其後獲立法會財委會通過54億撥款解困。海洋公園公布將於6月13日恢復營運，並推出一系列港人專享優惠，包括11歲或以下小童免費進場。

海洋公園今日宣布將於6月13日重開，園方因應疫情推出一系列嚴格防疫措施，讓客人可以放心在園內遊玩。此外，園方將會推出一系列港人專享優惠及全新教育活動「Redd’s五感發現之旅」，全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」亦計劃於7月正式開幕。

（攝影：高仲明）

海洋公園將於恢復營運的首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園。本港市民於6月13日至7月31日期間到訪海洋公園，可享一系列港人專享優惠。當中包括11歲或以下小童免費進場及獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券。

成人除可以7折優惠（港幣350元）購買門票，更可獲贈同等價值的港幣350元園內消費現金券，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店。65歲或以上長者除可享現有的免費入園優惠外，更可享指定產品7折優惠及優先乘坐登山纜車。

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而於休園期間錯過生日優惠的香港市民，於公園恢復營運後一個月內（6月13日至7月12日），在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場。而智紛全年入場證的會籍有效期將會自動延長，會員更可額外獲贈一個月的會籍，以補償公園於6月及7月期間逢星期二休園的安排。

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迪士尼樂園短期內重開

香港迪士尼樂園亦將於短期內重開。迪士尼早於上月（5月19日）一連3日進行試行運作，為重開作準備。樂園重開後將會實施一系列特別措施，保障賓客和演藝人員的健康和安全，將於稍後公佈相關詳情以及樂園重開日期。

（資料圖片）

7月書展將如期舉行

政府早前亦宣布書展將於在7月15日至21日如期舉行，但會限制入場人數。邱騰華指政府特別在「防疫抗疫基金」下預留4000萬元，全球資助所有參展商的參展費，上限10萬元。貿發局也與衞生當局討論，將會以嚴謹方式應對公共衛生問題，包括入場時量度體溫、設立人數限制、進行人流管理等等。