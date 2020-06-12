【育茶手記】兩日一夜長洲遊　玩水食海鮮住酒店│90後在職茶Cha媽

時隔四個月，日前終於帶茶兄妹「出關」，去享受陽光與海灘了。由於還是怕人多，所以我和茶爸特意請了兩天假期，在平日的時候，帶茶兄妹到長洲來個兩天一夜遊，這也是茶兄妹第一次到長洲過夜。 【編按：作者及圖片由90後在職茶Cha媽提供】

這次我們入住了長洲華威酒店，正正就位於東灣海灘旁邊，而酒店最近推出「海鮮住宿套餐」的優惠，當中包括雙人全海景客房住宿一晚、2人用華威蒸氣海鮮鍋、雙人早餐（2位用）。

一進入房間馬上就被海景露台吸引了，茶兄妹見到那個沙灘已經瘋狂起來，好想即刻跳入海。除了露台的景之外，吸引到茶茶的就是Switch，還有不同的遊戲，茶茶一見到馬上忘記了要去沙灘玩。

由於我們大概四點多才到酒店，所以我們很快就到吃晚飯的時間，我們享用了酒店餐廳的蒸氣海鮮鍋，鮑魚、蝦……好正呀！而且不夠的話還可以加錢點其他食物打邊爐。其實住戶還可以選擇自己出去外面購買海鮮等食材去酒店燒烤場BBQ。

到了晚上，可以到酒店的天台觀星、看日落，sky view的開放時間是下午5點到晚上11點。而我們吃飽飽之後就走到長洲大街上，這也是茶兄妹第一次夜晚還留在長洲。夜晚的活動是什麼？茶茶當然不會放過部Switch呢！而茶爸就買街頭小吃繼續吃！

到了第二天早上，茶兄妹一大早就起床了，迎接我們的就是露台海景早餐，一邊看著海景一邊吃早餐，那種滋味真的十分難忘！吃過早餐，茶兄妹第一想法就是下海暢玩呢！由於早上，所以沙灘上也沒什麼人，真好！

Check Out之後，我們當然不能錯過街頭上的美食，如大西瓜、大魚蛋、芒果糯米糍、平安包呢。經過一輪大食，我們就離開了，而茶兄妹當然就在船上睡覺了。