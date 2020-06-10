【海洋公園】重開需網上預約入園　星期六日父親節全爆

早前海洋公園宣布本周六（6月13日）重新開放，不過因應疫情關係，海洋公園會限制每日入園人數，遊客須預先於網上預約入園。記者發現未來2星期只剩下5日可供預約，周末和父親節全部額滿，看來疫情下依然無阻「閉關」依舊的香港人外出玩樂。

關閉4個多月，海洋公園將於本周六（6月13日）重開，並開放未來14日讓大家預約入園。不過記者發現，預約網站中顯示未來14日只剩下5日可以選擇，撇除逢星期二休園，可選日子全部都是平日，而星期六日包括父親節全部額滿。

10/6 當日截圖

海洋公園早前宣布休園期間錯過生日（1月26至6月12日）優惠的香港市民，可以於公園恢復營運後一個月內（6月13日至7月12日），在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場。智紛全年入場證的會籍有效期將會自動延長，會員更可額外獲贈一個月的會籍，以補償公園於6月及7月期間逢星期二休園的安排。

（攝影：高仲明）

海洋公園將於恢復營運的首個半月（6月13日至7月31日）逢星期二休園。本港市民於6月13日至7月31日期間到訪海洋公園，可享一系列港人專享優惠。當中包括11歲或以下小童免費進場及獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券。

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成人可以7折優惠（港幣350元）購買門票，更可獲贈同等價值的港幣350元園內消費現金券，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店。65歲或以上長者除可享現有的免費入園優惠外，更可享指定產品7折優惠及優先乘坐登山纜車。