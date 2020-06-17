聖保羅書院天台裝太陽能板　一年節約25%電費衍生大量學習機會

在我們讀書的年代，學校天台是個神秘的地方，是我們六年的讀書生涯也未必去過的，一來是擔心同學發生意外或有輕生念頭，二來當然是天台根本空無一物，沒甚麼值得去的！不過近年來學校開始善用天台空間，例如把天台改成農莊，而聖保羅書院近來亦為天台加裝26塊太陽能電板，一年可節省約25%電費。

校方強調教學效益非經濟效益

聖保羅書院能在天台加裝近60平方米，合共26塊的太陽能板

是次聖保羅書院能在天台加裝近60平方米的太陽能板，全靠一眾畢業校友支持，副校長王偉豪表示，受惠於「上網電價」政策，港燈會提供一個合理的回購價，每年預計能有約五至六萬的金額，退回在電費當中，佔全年電費約25%左右。不過，是次加裝太陽能電板更看重的是教學效益，他解釋：「加裝太陽能板會衍生出各種學習機會，例如學習如何清潔太陽能板，透過程式監察電板的狀況，甚至和機構合作，去跟他們（機構）的工程師去辦交流團等等，目前更有負責STEM和通識的老師想帶小朋友上天台了解太陽能板的運作，是最令自己覺得開心的地方。」

NEFIN 業務總監Eric Leung 先生（右）、NEFIN研究開發項目經理Alexander Cheng先生（中）及聖保羅書院王偉豪副校長（左）

是次和聖保羅書院合作的NEFIN是太陽能項目開發專家，其業務總監Eric亦承諾會在教學方面與書院緊密合作，相信未來舉辦一些課堂甚至交流團是總對可行。目前與聖保羅書院合作的天台太陽能項目能每年產出約 10,400 度潔淨能源，即每年減少約 8,400 公斤二氧化碳排放。

校方信任學生全因一件小事

聖保羅書院能副校長王偉豪分享，目前校方打算向所有同學公開監察程式的帳號與密碼，王副校亦直言當中的數據其實有部分不是太方便公開，但基於相信同學只會把數據用在學習身上，因此最終仍選擇公開帳戶給全體師生。而令他對同學如此信任，是基於早前校內曾把總值3,200元的零食以自行付款、找續的方式發售，結果最終差額只在40元，考量有可能有時看錯價錢找錯錢，可見同學是相當誠實。

同學生產最多與食物有關的垃圾

是次加裝太陽能板，最與之相關的學會便是環保學會，他們會留意電板效能和保養情況，亦要負責定期清潔。對於港人環保意識，來自校內環保學會的主席邱樂晞（Erik）以及幹事楊樂熙（Steven）均認為港人環保意識均有提升，但仍存有改善空間。Erik分享平日他們會收集各班級的垃圾，並從中分析同學垃圾的主要種類，當中外賣盒、即棄餐具和廚餘是佔比重最多的，不過學校在環保方面亦有值得欣賞的地方，例如減少紙本通告方面做得便做得不錯，Steven亦指：「學校有水機會顯示同學合共節約了多少膠樽，令同學更有動力繼續支持環保，是不錯的措施之一。」