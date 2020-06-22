內地男孩鍾美美模仿老師責備同學　一夜爆紅媽媽拒絕巨額廣告

每個小朋友都有天馬行空的想像力，在錯誤的教育方法下，小朋友的創意很容易被扼殺於無形。內地最近就有一位男孩鍾美美（網名），因模仿老師在教育局「突擊檢查」前與同學的對話神情，獲得大量網民讚「神還原」而一夜爆紅，可惜，當地教育局馬上對鍾美美進行引導，希望他拍多一點「正能量」影片，令人質疑內地連小朋友的小小創意也容不下。

一夜爆紅 媽媽拒絕廣告商

鍾美美於2007年出生，在今年5月因拍攝了一段模仿教師的短片而爆紅，不少網民更大讚他有表現天份，神情語氣也捕捉到神髓。但在影片爆紅後，他不但馬上收到教育局引導，影片更被下架，雖最後其母出來澄清是自己要求影片下架，擔心網絡正反兩面的言論小朋友心智未能承受，影片爆紅後更有十分多廣告商找上門，但她一概拒絕，當中估計接近100萬人民幣！

她更直言只要學業成績不受影響，不會干預小朋友興趣，平時小朋友關自己在房十分鐘左右就出來已經拍好短片，沒有寫稿和前期工作，鍾美美也希望自己將來從事演藝表現相關的工作。

+ 35 + 34 + 33

發揮創意 可先減少玩具

像鍾美美這類有表現天分及創意的小朋友，除了不應打壓他們的想法外，日常其實都可以從玩具著手。美國托雷多大學(University of Toledo)做了一項研究，分析玩具數量和小朋友玩耍質素的關係，學者讓36個小朋友在房間玩半小時，並分發4件或16件玩具，他們發現只有4件玩具的小孩可以在有限的物品上創造出多種玩法，玩得不亦樂乎，而且十分專注，逗留在一件玩具的時間也很長，小朋友會不斷思考探索新的可能性。

相反，擁有16件玩具的小朋友分散了注意力，被不同的玩具塞滿時間，這個機械人摸一下、那個積木抓一把，導致遊戲缺乏深度和思考。另一位專家Joshua Becker亦曾指出除了提高創意和專注力外，擁有較少量玩具對小朋友的好處。

1. 少量玩具令小朋友學會珍惜

太多玩具令物品很容易有代替品，專家建議如果小朋友長期破壞玩具，家長就應取走大部分，讓小朋友學會珍惜僅有的玩具。

2.令小孩變得聰明

小朋友要在少量的玩具中想出各式各樣的玩法，促使他們愛動動腦筋。

3.令小朋友之間不易吵架

小朋友難免會爭玩具玩，很多家長為免兄弟姐妹間發生爭執會買較多玩具，但如此一來小朋友漸漸發現只要爭吵就會有新玩具，就更加有理由爭玩具。相反，稀少的玩具更能令小朋友快速學會與人分享和合作。

4.培養小朋友耐心

太多玩具令孩子貪新忘舊，他們很快就會拋棄覺得困難的玩具，而在少量選擇下，小朋友會下定決心從一而終。