兩女之父傅家俊開設首間兒童桌球學校　紳士運動訓練小朋友抗壓

在香港80年代，桌球是一項非常盛行的運動，當時只有8、9歲的傅家俊Marco經常跟隨熱愛桌球的父親出入場館，縱使身高不夠也會「篤下黐Cushion波」（貼在球檯墊邊的球）。現時已成為知名國際職業選手的Marco已是兩女之父，回想起當初自己接觸桌球的障礙與受兩女的啟發，開設了全球第一家兒童桌球學校！

坐在場邊看對手得分 情緒管理終生受用

Marco憶述，桌球受香港電影文化負面影響，在螢幕上的桌球館總是離不開幫會與罪行，但自己跟隨父親出入這些場所卻沒見過任何類似事件，但他直言：「自己相信有關橋段是真實發生過，電影才會這樣拍，但卻會令大眾對桌球留下負面印象，其實桌球場館不是大家想像中如此烏煙瘴氣，近幾年環境已經改善不少。」

經常出國的Marco亦分享了外國的風氣與香港大不同，桌球在外國是一個健康的家庭活動，你可以看到爺爺嫲嫲帶著孫子去「篤波」，這些畫面是香港從來不會出現的，但期望將來可以看見！

談及桌球帶給自己人生的轉變，Marco其中一個得著是心智上的成長，桌球是一項紳士運動，最特別的地方是需要耐心等候對手完結回合，不能作出任何騷擾。對於任何運動員來說，這更是殘酷的一環，因為你只要一失手，大好的機會就會送給對手，你只能坐在場邊看著對手「一Cue清袋」，因此自己的心理質素和抗壓力都因桌球而增加不少。

這些得益不只受限於桌球場上，對自己的生活亦有很大改善。而為人父後，會更多地去想「教育」這一環，想小朋友學甚麼，從中得到甚麼等等，亦因此Marco一直都希望能開辦一間為兒童而設的桌球學校，把桌球的好處帶給小朋友。

特別打造兒童專用桌球室 課程融入STEM元素

開設桌球學校首個挑戰，便是市面上從來沒有適合小朋友的桌球用具，一枝合適小朋友的「Cue」理應直立後高度與肩膀接近，加上小朋友肌肉力量有限，因此特意找廠商製作特別尺寸的「空心Cue」，由於課程4歲已經可以報名，因此亦設有一些腳踏給身高不足的小朋友使用，至於桌球檯及桌球也是按比例地縮細了。

而桌球學校的課程均由Marco參與設計，他直言：「課程不能以嚴肅的純技巧教授為主，畢竟他們只是4至10歲的小朋友，而挑選導師亦以有教育經驗為優先，課程中會加入一些遊戲以強化小朋友溝通能力，亦會加入STEM元素，例如，用多少力量以及角度撞擊才會進球，是包含了物理與角度在當中，計分亦涉及數學等等。」

小朋友多引誘 興趣比天分重要

職業桌球選手的運動員生涯可以很長，Marco亦暫未有退下來的打算，而要平衡運動員與父親角色之間的取捨，他直言是很困難，以往比賽都是透過長途電話與家人聯繫，現在科技進步了有視像，但始終於真實的面對面相處不同，因此目前會減少參與一些比賽，盡量陪伴家人。

Ｍarco的大女「包包」目前７歲(左)而細女「米米」則４歲(右)

Ｍarco的大女「包包」目前７歲而細女「米米」則４歲，也是時候讓他們了解一下爸爸是從事甚麼運動，但Ｍarco沒有打算讓女兒跟隨自己步伐成為桌球手，皆因現在小朋友的選擇很多，很難在一時三刻找到自己的真正興趣所在，當時自己也曾短暫疏離桌球，因移民加拿大後當地盛行籃球，因此花多了時間在籃球身上，目前雖看見大女兒「包包」有些少桌球天分，但Ｍarco認為要再作觀察，始終興趣比天分更重要。

目前桌球學校課程分為10級，適合4至10歲兒童報名，由零開始最快兩年半左右時間完成所有課，有興趣的家長及小朋友可在暑假參與，課程亦受香港桌球總會認可，可以銜接到小朋友將來想走運動員方向的發展，Ｍarco更期待將來桌球可以和籃球足球一樣，能走進學校，更有相關的學界比賽。