【危險童書】誤食配件螺絲卡氣管　醫生建議家長要注意呢點

閱讀本是益智活動，但稍有不慎，也會衍生危險！日前一名媽媽在群組分享，孩子在家閱讀圖書時，誤吞圖書配件，到醫院求診後發現螺絲卡氣管，需要做手術。兒科專科醫生陳欣永指，如遇上這種情況，家長可以應對哽塞情況的急救方法處理，並提醒家長要多加留意警告標籤，以策安全。

螺絲卡氣管

涉事媽媽在Whatsapp群組分享，女兒獨自在看童書，突然作嘔及咳嗽，並看見她「個口食緊個風扇」，「了開」她的嘴巴，卻未見異物，詢問書商後，才得何圖書配件藏有螺絲。

她表示，立即送孩子到仁安醫院，唯院方沒有接收，遂趕到威爾斯親王醫院。當時孩子「只係咳，面色正常，呼吸順暢」，醫生指螺絲入了氣管，而要進入深切治療部及做手術，更指「醫生話好少見，手術好複雜」。

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多留意警告標籤

兒科專科醫生陳欣永表示，家長要小心處理這種情況。「好多時呢啲書仔或者玩具，如果有小配件，都會有警告字句，例如『 3歲以下不宜使用』。如果不幸地有小配件甩咗落嚟而食咗入口，嗆到，第一樣嘢要睇小朋友嘅反應係咪好似哽親咁樣，不停咳嗽、講唔到嘢咁。父母見到呢啲情況，第一時間要檢查口腔，如果發現口腔入面有配件，可以撩到出來，當然最理想。但如果嗆到，抖唔到氣，就要用急救方法去處理。」

兒科專科醫生陳欣永

他補充，急救方法要視乎小朋友的年紀，同時提醒家長，要多加注意安全標籤。「定時檢查屋企嘅書籍，睇吓有冇呢啲配件甩咗落嚟。」

監護人陪同使用

資深兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥）指，一般的幼兒繪本，為了提升小朋友的興趣，會加入很多「小機關」。「包括可以推拉，加好多pop up（立體玩意），甚至加上小玩具也不出奇，等佢哋睇緊書嘅時候都好似玩緊咁。」

他認為，涉事童書的設計存有問題。「圖書設計，由紙的使用，去到釘裝，理應有嚴格限制，預咗小朋友就算用手扯爛晒、分晒屍，擺晒入個嘴，其實都冇危險性。如果有螺絲，但收得「幾暗」，正常嚟講要用螺絲批先撬到出嚟。如果就咁就可以扯出嚟，設計上都幾有問題。」他提醒家長，要陪同孩子使用此類書籍。「這類書籍都會有警告，有年齡限制，要有監護人陪同下使用。家長難免要望一望，因為你永遠估唔到小朋友會點操作本書。」

香港未有書局出售

涉事圖書為來自韓國出版社的babyall系列童書，由中國內地一間出版社擔任代理，香港未有書局出售，香港不少媽媽也有購買這套圖書，她們多經由代購或團購代買，記者發現在淘寶網站也有出售，全套售價約為1100人民幣。

整套書分為數學及stem系列，標榜為「立體玩具書」，有「繽紛、逼真的小物件」，孩子可從中學習英語實用句子，而涉事的書名為《Let it Blow》，書中附有一把膠製的小風扇。記者就事件向仁安醫院查詢，截稿前未有回覆。

哽塞處理