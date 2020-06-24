【親子本地遊】暑假留港平玩2日1夜　七大酒店食玩住推介

最近天氣都異常的好，是外出遊玩的好時機！受到新冠肺炎疫情影響，今年大家無法出國遊玩，不妨考慮入住香港的酒店，來個兩日一夜小旅行！香港有不少酒店推出親子住宿計劃，部分更加包含親子工作坊。

1.如心酒店集團 STEM夏日「知」旅親子住宿

如心酒店集團推出STEM夏日「知」旅親子住宿，親子體驗內容包括健康飲食、太空宇宙、生物世界、建築模型、簡單機械，通過實驗和製作模型的形式去探究問題，並將想法具體實踐出來。小朋友可以化身成為小小工程師或考古科學家，透過小實驗輕鬆地學習STEM。

親子住宿計劃包括一晚Blissful Zone住宿(兩大一細)、兩位成人及一位小童於forte享用早餐、參加星期六或星期日於如心艾朗酒店舉行的「STEM趣味學習工作坊」(共一節)、於forte午市或晚市餐飲消費可享半價、免費加床服務等等，如心南海景酒店每房每晚只需淨價HK$700起，如心酒店集團旗下四大酒店包括：如心艾朗酒店、如心海景酒店塈會議中心 、如心銅鑼灣海景酒店 、如心南灣海景酒店都有這個住宿計劃。

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STEM夏日「知」旅親子住宿地址︰香港仔黃竹坑道55號 (如心南海景酒店)

預訂日期：即日起至2020年8月28日。

入住日期：2020年6月26至8月30日 (只適用於星期五至日)。

2.香港黃金海岸酒店 「童」遊夏日住宿計劃

香港黃金海岸酒店由2020年7月17日至8月31日推出「童」遊夏日住宿計劃，房價由$1,180起計劃除了舒適的住宿及早餐外，房間內更有迷你酒吧供免費享用。 另亦設戶外親子尋寶遊戲，並及以優惠價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車，一面享受青翠園林美景，一面享受親子樂趣，共享天倫之樂。連續入住兩晚更享免費升級至豪華海景客房連露台、Mövenpick雪糕杯及創意工作坊。

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「童」遊夏日住宿計劃地址︰掃管笏青山公路青山灣段1號Castle Peak 黃金海岸 Gold Coast 1 號

住宿計劃日期：2020年7月17日至8月31日

3.悦品度假酒店．屯門 「童」樂暢玩住宿計劃

悦品度假酒店．屯門推出「童」樂暢玩住宿計劃，低至每晚$555入住特色主題家庭客房，2位大人及2位11歲或以下兒童更可入住吉祥物小企鵝、希臘、非洲或泰國主題房。住宿計劃包括暢玩兒童樂園60分鐘，小朋友可參與職業體驗活動，穿上制服自選扮演消防員、飛機師、太空人、工程師及醫生等職業。場內遊樂場有滑梯、迷你波波池、彈跳城堡、搖搖板等設施，小朋友亦可以迷你電動賽車場化身小小賽車手。

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悦品度假酒店．屯門地址︰屯門建豐街4號

住宿計劃日期: 2020年5月8日至31日

4.灣仔帝盛酒店 「捉小精靈@灣仔帝盛酒店」本地住宿計劃

親子酒店灣仔帝盛酒店全新推出「捉小精靈@灣仔帝盛酒店」本地住宿計劃，每晚住宿只需淨價港幣700元，即可免費享用自助早餐、房內晚餐套餐、參與「捉小精靈」遊戲並將3隻限量小精靈公仔帶回家。

「捉小精靈@灣仔帝盛酒店」本地住宿計劃地址︰香港灣仔皇后大道東387至397號

入住日期：2020年6月15日至2020年9月30日

5.海洋公園萬豪酒店 一家同樂套票

海洋公園萬豪酒店推出一家同樂套票，每房每晚為$1998元起，包豪華客房住宿一晚、兩大一小海洋公園入場門票、兩位成人及一位小童自助早餐及$1,000 餐飲現金券。$1,000 餐飲現金券適用於酒店或海洋公園内指定餐廳。

一家同樂套票

地址︰黃竹坑黃竹坑道180號

住宿計劃日期：6月17日至9月30日 (星期六入住除外)

6.迪士尼探索家度假酒店 夏日酒店房間優惠

迪士尼探索家度假酒店推出夏日酒店房間優惠，一家四口入住一晚連服務費只需$1378起，同時包雙人指定早餐套餐，更可以玩晒三間酒店的玩樂設施。「奇妙處處通」會員更可享免費升級至豪華客房。

夏日酒店房間優惠地址︰香港迪士尼樂園度假區

住宿計劃日期：即日起至9月29日

7.香港喜來登酒店 「親子童悠喜來登」住宿計劃

香港喜來登酒店推出「親子童悠喜來登」住宿計劃兩位成人及一位小童，住宿計劃不僅在住宿及膳食安排周到，酒店更特意與香港文化矽谷K11 MUSEA及親子遊樂機構聯手安排一系列親子活動提案。

香港喜來登酒店（酒店網站）

「親子童悠喜來登」住宿計劃地址︰香港九龍尖沙咀彌敦道20號

住宿計劃日期：即日起至2020年12月31日