【親子好去處】希慎兒童學院登陸利園　玩齊滑板欖球唱遊

媽媽帶住小朋友，有時想約三五知己逛街都覺得困身！希慎宣佈於銅鑼灣利園區推出全新教育計劃Xplore兒童學院，提供一連串特色課程，包括迷你滑板、迷你欖球、微型菜苗種植班等，讓孩子發掘各種興趣之餘，媽媽又可以安心將小朋友擺低放電！ 攝影：黃寶瑩

Xplore兒童學院課程涵蓋體育、環保、藝術及烹飪，適合3至10歲兒童。

涵蓋體育環保

全新Xplore兒童學院位於銅鑼灣利園區，旨在為3至10歲兒童提供具啟發性的學習體驗。其與不同夥伴合作，設計出涵蓋體育、環保、藝術及烹飪等課堂。夏季課程將於8月首四個周末正式展開，課程將分為兩個組別：針對3至6歲兒童的「幼兒Xplore」及針對7至10歲兒童的「小學Xplore」，孩子可同時報讀多個夏季課程。

迷你欖球

+ 4 + 3 + 2

由香港國際女子十五人欖球隊（Hong Kong International Women’s 15）前隊員何凱琳參與計劃和指導，參加者可了解欖球的基礎概念、規則，同時幫助他們鍛鍊基本的協調能力、溝通及團隊合作精神，同時強身健體，加強腳部肌肉及靈活度。

迷你滑板

+ 12 + 11 + 10

由全香港滑板協會（All Hong Kong Skateboards Association）主辦的一系列課程，適合6至10歲的兒童，可助訓練孩子平衡力。教練將為參加者講解基本滑板技巧，適合初學者，亦會提供所有防護裝備及滑板。

Kindermusik唱遊班

+ 6 + 5 + 4

由幼兒創意藝術專家Baumhaus主持的幼兒音樂課，適合3至4歲小朋友，因應孩子的發展水平設計，通過他們與生俱來對音樂的興趣，提供多元化的學習機會。孩子會在課堂打鼓、唱歌，有助提高語言技能、自信、獨立性、社交情感技巧及自我控制能力。

傳統手工藝配飾製作

+ 5 + 4 + 3

由香港藝術中心 (Hong Kong Arts Centre) 舉辦的一系列配飾和旗袍設計工作坊，孩子會製作長衫花鈕，學習有關中國傳統手工藝的知識。

微型菜苗種植等環保工作坊

+ 7 + 6 + 5

「雲耕一族」(Rooftop Republic) 的工作坊，讓孩子們更了解健康生活，以及人類與食物之間的關係，孩子會從中體驗種植、採摘植物，再轉化為美食的過程。另有工作坊教授以花園新鮮的香草和精油製成肥皂，以及將廢物轉化為有趣的個人化物品，讓孩子學習基礎的廢物升級再造知識。

率先體驗同樂日

有興趣讓子女報讀課程的父母可先免費註冊成為Lee Gardens Club會員，再為子女購買Xplore年度會籍（第一位子女每年港幣 $250；第二位子女每年港幣 $200；第三位及之後的子女每年港幣 $150），透過Lee Gardens應用程式付費報讀課程。即日起至7月3日成功註冊的參加者，可參與7月4日舉辦的Xplore同樂日，率先體驗學院活動。