新冠肺炎∣多校有家長學生確診　媽媽憂校園爆疫：會自行停課

本港新冠肺炎疫情再次爆發，更涉及多間校園，荃灣區更有小學有學生家人初步確診，社區人心惶惶。有區內小學家長表示，會考慮為子女自行停課，並表示無法理解教育局至今仍沒有任何行動的原因，亦有家長表示星期五便會自行停課，並認為有本地個案下，教育局便應該再次宣布停課。 攝影：余嘉文、李紫銘 攝錄、剪接：李紫銘

大部分學校在7月中至尾開始放暑假，現時不少學校更正在進行評估或考試，近日再次穀發疫情，多間學校的學生、家長及師生也確診，有十多間中、小學及大專院校需要停課。而在沙田圍胡素貞博士紀念學校雖然沒有確診個案，但校方因應區內疫情，讓學生提早放暑假，而小五生則需繼續回校考呈分試。

兒子就讀荃灣區小學的家長林小姐接受訪問時表示，疫情在校園爆發，擔心對小朋友有影響。「會擔心疫情愈爆愈多，情況在惡劣下去可能會考慮暫停補習。」林小姐而指出，不明白為何教育局至今仍沒有任何行動，「唔知係咪因為仲有幾日就結束上課日，所以就由得佢。」

小學家長林小姐

子女分別就讀小一及小四的家長傅小姐就表示，因擔心疫情再次爆發，已經決定會自行停課。「學校下星期三開始放暑假，我諗住畀小朋友返埋聽日，星期五開始就停課，等小朋友安全啲。」傅小姐認為，出現本地感染案例，教育局應該再次宣布停課，直至疫情受控。

小一及小四學生的家長傅小姐

家長吳太的兩個孩子都就讀小學四年班，她表示會因此而提高防疫意識，亦會比之前「出少啲街」，但就會繼續讓孩子上學。她指出停課期間小朋友只能夠在家中睇電視及打機，感覺很荒廢時間。吳太亦補充「學校有確診個案或屋企人懷疑患病，就會自行停課。」

吳太

家長葉小姐表示有自行停課的打算，不過會與家人商量後再決定，亦有機會暫停小朋友興趣班。葉小姐亦指出如果學校有小朋友家人確診就需要停課，「如果住嘅屋苑有確診個案亦會考慮自行會停課，避免將病毒傳開。」

葉小姐

有3名子女的周小姐就表示對疫情感到擔心，不過就未考慮停課。「因為學校會安排小朋友喺暑假尾返學校分發作業，如果停課會好亂。」周小姐應該暫時未嚴重到要停課，除非學校有確診病例才會考慮，亦表示滿意現時教育局安排。

周小姐

（香港01美術部製圖）

以下為截止7月8日各學校的疫情最新情況：

中華基督教會扶輪中學一名中三學生確診新冠肺炎，學校會全面消毒，並已即時停課，學生昨日（7日）下午回校接受檢測，學校將停課14日

香港演藝學院一名學生確診通知，學院決定關閉校園，並要求所有師生離開。演藝學院已與衞生防護中心聯繫，並將為校園徹底清潔和消毒。

光明英來學校一名教職員的家人早前確診新冠肺炎，該名職員即時在家隔離，學校安排該教師任教的班別到其他班房上課，亦會加強校內清潔和消毒工作，學校在7月8至10日停課3天。

上水鳳溪創新小學則有一名老師與確診者曾短暫共處，由於該名老師正等待進行測試，因此未有確實消息，學校會在7月8至10日停課3天。

培基小學一名學生家長對新冠肺炎病毒呈陽性反應並已入院，校方指有關學生今日沒有回校上課，而學校正與衞生防護中心商討出對方法，暫時未有進一步消息。

而優才書院（小學部）位於旺角的初小校舍，校方昨日向家長發whatsapp，指收到家長的通知，杖內初小有一位家長早前與一位確診新冠肺炎患者聚餐，而該名家長現正被邀請進行測試，在醫院等候化驗結果，並會即時通知校方有關檢測結果。學校會安排初小學生在7月7日停課一天，並會全面消毒校舍及各校巴。記者就此事向優才查詢，校方至截稿前仍未回覆。而在中午，家長指已接獲校方通知，該名家長的測試結果為陰性，而旺角初小校舍將停課，並改為網上授課，直至學期完結，將軍澳高小校舍不受影響，將繼續上課。

沙田崇真學校一名二年級學生家長對深喉唾液測試呈陽性反應並已入院，有關學生昨日（7日）已沒有回校，學校會在7月8日至21日停課14天。

荃灣天佑小學，有學生家人初步確診，校方公布家長可自行決定是否讓子女回校上課。

油蔴地天主教小學(海泓道)昨夜（7日）發出通告，指兩名分別為一年級及五年級的同學，與他們同住之親友對2019新型冠狀病毒檢測初步呈陽性反應。學校會於7月8日停課，而小一至小四的評估以及小五呈分試會另行安排。

拔萃男書院附屬小學有一名家長確診，拔萃男書院今日（7日）晚上宣布，小學部及中學部明起（8日，星期三）停課，考試取消，直至另行通知。

保良局林文燦英文小學一名六年級學生母親，在7月7日晚上8時初步確診，學校宣布7月8日停課並進行全面消毒。

東華三院馮黃鳳亭中學（沙田）一名學生父親確診，學校於7月8日起停課14天。

沙田圍胡素貞博士紀念學校雖然沒有確診個案，但校方因應區內疫情，讓學生提早放暑假，而小五生則需繼續回校考呈分試。

聖母書院一名學生及母親初步確診，父親已確診，衞生署正聯絡該校並建議停課14日，校方暫未公布停課安排。

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