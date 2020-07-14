【網購新鮮食材】疫情下留家自煮減少外出　8大蔬果網站直送上門

近日新型冠狀病毒第三波疫情爆發，政府宣布明日（15／7）起每日下午6時至翌日上午5時期間禁止食肆堂食。不想餐餐外賣，又害怕到超級市場或街市會受感染，可以考慮直接網購食品。除了可以網購急凍食品，更可以網購新鮮蔬菜及生果，部分連新鮮海鮮都可以購買！

1.Oisix

日本網站Oisix提供各種沙律菜、生果、冷凍食品、魚類、肉類、米等等食物，選擇比較偏向日式，例如魚類會是三文魚、鯖魚，所有食材由日本直送，保證新鮮。值得一提是網站亦有售賣嬰兒食品，家中有小朋友的可以考慮一下。

Oisix分為「普通會員」或「Weekly會員」，「Oisix Weekly」會員是購買每星期定期的送貨服務。兩種會員有不同的運費收費價錢，例如「普通會員」購買滿$600免基本運費，如果有購買冷凍（Frozen）食物，只會加收額外「冷凍處理手續費」。食物逢星期四、六或日送貨上門，接受Visa、Master或JCB信用卡付款。

+ 6 + 5 + 4

2.水果兄弟

水果兄弟主要售賣水果，亦有日本空運野菜，大家可以購買到各式水果，例如車厘子、西瓜、水蜜桃、提子等等。水果兄弟在世界各地搜羅不同的時令水果，並90%以上用飛機直送到港。

現時買滿$ 300 免費送貨，在購物未滿港幣$300時，香港及九龍區會收取港幣$50-$80、新界區則收取港幣$80-$120，作送貨服務費用。因應疫情關係，送貨人員會將所有訂單在大堂交收，除非行動不便或有特別需要的人士。

+ 5 + 4 + 3

3.Fruitually 果然

「Fruitually 果然」是一所本地網上水果公司，售賣大量水果，除了有節日和季節限定的水果，還有單人水果套餐，最啱想試唔同款式嘅人。亦可以單買水果，而且「Fruitually 果然」承諾有壞包換，不用擔心買到腐壞的生果。

顧客可以使用Paypal或銀行轉帳方式付款，凡購物滿HKD 200.00即享運費減免優惠（適用於 本地送貨 )，或於旺角弼街工埸自取。

+ 5 + 4 + 3

4.鮮直送Fresh Go

鮮直送Fresh Go手機應用程式讓大家透過應用程式在香港仔魚類批發市場直接選購生猛海鮮，以網購模式24小時直播銷售，靈活配合APP打造24小時送貨服務。

鮮直送Fresh Go自設運輸車隊送遍全港九，隨時隨地一鍵下單，新鮮海產直送上門。顧客購物滿HKD$300，全港九新界(離島除外)均可享有免費送貨服務。

+ 6 + 5 + 4

5.青協有機農莊

青協有機農莊旗下的有機網店提供送貨上門服務，售賣各種有機蔬菜及水果、有機香草、有機乾貨、天然飲品、香草盆栽等等，有機蔬菜及有機產品皆是每天即摘，非常新鮮。

購買者可以直接於網站訂購及用信用卡付款，購買最低訂購金額為折扣後$120，購買金額$120 至 $250 需加運費 $35，買滿$250以上免運費。而送菜安排方面，香港島地區將於逢星期三及五送貨、九龍及新界地區將於逢星期一及四送貨，離島、馬灣及偏遠地區暫不設送貨服務。一般送貨時間為早上10時30分至下午5時。

+ 2

6.VMO 蔬菜統營處

蔬菜統營處為廣大市民提供本地優質蔬菜，如信譽蔬菜、有機蔬菜和水耕菜。早前推出「本地魚菜直送APP」，讓大家可以透過手機應用程式購買新鮮蔬菜。購買最低訂購金額為$250，大部分都無須運費， 每個地區的送貨日子皆有所不同，詳情可以留意應用程式內的資料。離島、馬灣及新界偏遠地區暫不設送貨服務。

+ 7 + 6 + 5

7.Jou Sun 早晨

《Jou Sun 早晨》是香港首個網上農墟市集，與其他網購蔬菜網站不同， 《Jou Sun 早晨》不設倉庫，改為與超過35個農場和進口商直接合作，客人下單的貨品每天都會直接從進口商、食物工場和農場等地方提取。大家可以買到新鮮、時令、優質的蔬菜，亦有不少本地食材，如新鮮雞、全天然豬肉和優質魚場沙巴躉等。買滿$200即可免運費，詳情請瀏覽《Jou Sun 早晨》網站。

+ 5 + 4 + 3

8.開心花園農莊

開心花園農莊讓大家可以在網上直接訂購本地新鮮蔬菜、沙津菜、進口產品，款式非常多，除了可以在網站訂購，亦可以直接於Whatsapp下單。不同地區免費送貨的要求不同，詳情可以瀏覽開心花園農莊的網站。

+ 5 + 4 + 3

網購非常方便，很多人買餸時會為了湊夠「免運費」而「一次買幾日餸」，但是長放食材會令營養流失和變壞，貯放不當更有機會導致食物中毒！即看註冊營養師Annie Lee的小貼士，教你延長食物保鮮期兼鎖住營養。

塞爆雪櫃可能會食物中毒

別以為將一星期的飯菜通通塞進雪櫃，便可以100%保鮮抗菌！其實雪櫃長期塞爆的話，冷空氣便無法流通，未必能保持4°C的最佳抑菌溫度，加上不時開開閂閂，都會令雪櫃內的溫度反覆變動：假設室溫約18°C，每打開雪櫃10秒，其溫度便會上升約5°C，雖時間甚短但也足以滋生細菌，甚至令食物變質腐壞，增加食物中毒的風險！

還有更多影響雪櫃保鮮的因素，點撃圖片看解決方法：

+ 3 + 2

冰鮮食材可延長保鮮期

很多人都習慣將食物放在4°C的冷藏格（或稱「下格」），但有見近日市民偏向買大量食材回家存放，為延長蔬果、肉類海鮮的保鮮期，註冊營養師Annie Lee便建議買回家後立即洗淨瀝乾，放入-18 °C冰格保存，拿出來解凍再烹調的時候，營養價值更與剛買的時候相差不遠！

註冊營養師Annie Lee

Annie補充，很多新鮮根莖類蔬菜如粟米、西蘭花、蘿蔔等都可以這個方法冰鮮，不只做到抑菌保鮮，維他命C及其他營養都不會流失太多。

至於肉類也是同樣做法，她建議大家將肉類買回家後，先洗淨去除血水，然後瀝乾水份，並放入保鮮袋冰封。但必須留意的是，切勿將肉類煮熟後再放入冰格，因為解凍的時候有機會滋生細菌。

很多新鮮食材都可放入冰格保存，但切勿事先煮熟。（unsplash）

真空保鮮有助食物防腐

近期流行真空保鮮食物，原理是抽出包裝容器內的空氣，以防止食物氧化和接觸到微生物，延長食物的保鮮期。

隨著真空保鮮普及化，市面不難看到真空即食餸菜包和預先醃製食物。

真空保鮮法是可行的，因為食物腐壞的主因正是空氣氧化和接觸到空氣中的細菌。 註冊營養師Annie Lee

Annie指出，真空法確實有助食物保鮮，畢竟食物腐壞的主因正是空氣氧化和接觸到空氣中的細菌，比起單用保鮮袋封存，更有效防止食物變壞。但她又提醒大家，在家真空保鮮時未必做到像食物工廠般專業無菌，因此還是盡快食用，或者使用真空袋後放入冰格，加強保鮮效果。

近期亦流行家用真空保鮮機，讓市民在家自製真空保鮮食物。（GettyImages）

只要一旦接觸空氣，就有細菌滋生的問題，所以除了要留意以上保鮮食物的Tips，最重要還是處理食物和進食前都要勤洗手，以及利用一些食物貯存小工具，避免將菌食入肚！