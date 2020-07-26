【晾衫神器】日主婦強推隱形兼慳位 蝸居必學3招令衣物快乾無噏味

香港寸金尺土，不是人人都能住大房子。住在硤小的蝸居裡，沒有露台又怎能曬衣晾衣呢？把濕漉漉的衣物掛在晾衣架上，真的佔了家中挺多位置，若然廳或房子本身空間已經很小的話，再打開晾衣架，可能在家中寸步難行，實在令人苦惱。

把濕漉漉的衣物掛在晾衣架上，真的佔了家中挺多位置。（Instagram@hinatalife）

家裡空間不足，有晾衣服的煩惱？現在不用再打開佔位置的晾衣架了！最近有一個晾衣神器非常流行，不但省位置，更幾乎接近隱形，日本主婦都愛用！

日本現在很流行的晾衣神器。（Instagram@miki_nakahama）

這款隱形的晾衣繩之所以被譽為「晾衣神器」，是因為它不但能為家居省位置，無論安裝或用起來也十分方便。在兩邊牆上裝上不鏽鋼盒子，免打孔，不用鑽牆。晾衣時，只需要把一邊盒子裡的繩拉出來，並掛到另一邊的盒子鈕槽內，然後便可以把衣物掛在繩子上，不佔位置，更可用盡家裡每吋空間。不需要用時可以把繩拉回收在盒子裡，一秒隱形，不破壞家居觀感，從此晾衣變得輕鬆多了！

編輯推薦：陽台隱形收縮晾衣繩

▼▼▼▼▼按下圖看晾衣神器▼▼▼▼▼

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室外與室內晾衣，各有利弊。室外晾衣雖然有陽光曬衣，可有殺菌作用，天氣好時，衣物快乾。可是，若天氣突然轉壞，未來得及收衣的話，衣物又要再洗，挺累人的。加上，晾衣在室外可能會比較多塵，或者被昆蟲依附著，也未必是件好事。

室內晾衣的話，衣物卻相對地乾得慢，如果長時間未乾透的話，可能會有陣噏味。學會以下室內晾衣的快乾無噏味秘訣，便再不用擔心了！

▼▼▼▼▼按下圖看3大衣物快乾無噏味秘訣▼▼▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/24）

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