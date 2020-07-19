2個實用對策　助小朋友學懂面對挫折克服困難｜Natalie Yim

「失敗乃成功之母」、「勝敗乃兵家常事」，小孩遇上挫折後一蹶不振，家長跟他們講一些勵志的說話或故事，是否就足夠教曉他們面對挫折？這樣做確實可以舒緩孩子當下的壞情緒，但講到讓孩子學會迎難而上，似乎還差兩步路呢。這篇文章會先講解我們遇到壓力（如挫折）時的生理反應，從而找出幫助小朋友克服困難的實際對策。

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自古以來，人類面對壓力時會有「戰鬥或逃跑反應」(Fight-or-flight Response)，而現代人不用打獵，我暫且把它說成「堅持或逃避反應」。那麼我們什麼時候會堅持到底，什麼時候會逃避？

心理學家拉薩魯斯(Richard Lazarus)指出，當我們感知到外來壓力(stressor)時，我們會不自覺地評估壓力來源是否有害，以及自己有沒有足夠能力或資源去應付它。如果那一瞬間我們覺得壓力來源有害，加上自己沒有足夠能力或資源去應付它，我們便會感到心理壓力，繼而萌生逃避之意。即是說，在我們的意識裡，事件有沒有害和我們有沒有足夠資源，是我們會堅持還是逃避的關鍵。故此，我建議家長使用以下對策，幫助小朋友克服困難：

(1) 解決辦法總比問題多

小朋友的人生歷練不多，未能夠往多方向思考，誤以為自己沒能力或資源去解決問題，以致把挫敗看得過重，產生「game over」一樣的絕望，最後選擇放棄或逃避。家長的角色就是協助子女更準確地拿捚他們的水準，還有讓他知道，父母、老師和朋友的支援是他們的資源。

例如，小寶在朗誦比賽輸了，他估計自己資質差，反正不會進步多少，所以決定以後不再參與朗誦活動。此時，家長可以鼓勵他請教老師，他的水準其實在哪兒？如果可以更好的話，那麼比賽當日有什麼地方表現不足？同時告訴小寶，如果他堅持下去，老師一定樂意給予支援。這樣做，小寶就沒那麼容易因為絕望和壓力而放棄或逃避。

(2) 不要埋怨別人

「飯要自己吞進肚子裡」，我常常這樣跟學生說，成長是自己的責任，而當我們埋怨別人、推卸責任時，就等於把成長的機會與養份從口裡吐出來。願意扛起成長的責任，是面對挫折的前提。例如，接力跑輸了，與其埋怨同學交棒不流暢，不如檢討自己有沒有用心和別人建立默契。

挫折沒有害，不過我們不用把它包裝得特別華麗，就視它為平常事——習慣了就覺得沒什麼大不了，習慣了就懂得選擇「堅持或逃避」裡的堅持，習慣了就成長了。