【留家抗疫】家中放電必備小遊戲　經典玩意氣墊球機手指拳撃機

最近香港新型冠狀病毒疫情再次爆發，學校提早放暑假，食肆晚上亦被禁止堂食。在疫情下，小朋友最好還是留在家中避疫，以免受到感染。不過，小朋友每日留在家中，除了可以做各種補充練習重拾學業，亦可以在家中玩一些小遊戲！

7-eleven 推出遊戲機樂園的經典遊戲機

小熊維尼手指拳撃機

小熊維尼手指拳撃機以遊戲機樂園的拳擊機作藍本，識合和家人朋友一起比拼。小朋友可以用手指取代拳頭，測試指力！隨機更附送「任務卡」及「懲罰卡」各十張，為遊戲帶來更多變化，玩得更加刺激，為遊戲增添趣味。

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小熊維尼手指拳撃機

換購價$299；零售價$499；預購價$299

換購日期：7月22日早上7時至8月4日

預購日期：7月22日早上7時至8月4日

大鼻鋼牙對戰氣墊球機

氣墊球機是遊戲機樂園中最受歡迎遊戲之一，今次這個大鼻鋼牙對戰氣墊球機讓小朋友猶如猶如玩真實的氣墊球，氣墊球機備有出風功能小朋友只需揮動擊球手柄，把氣墊球推入對方的龍門，即可獲得分數。

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大鼻鋼對戰氣墊球機

換購價$249；零售價$449；預購價$249

換購日期：7月29日早上７時至８月４日

預購日期：7月29日早上７時至８月11日

變裝三眼仔推糖機

以可愛的三眼仔為主角的變裝三眼仔推糖機是非常經典的小遊戲，小朋友只需將隨遊戲機附送的「星星」放進推糖機，並投入專屬硬幣，透過控制2支操縱桿，把「星星」撈到推盤上，並推擠掉落到獎品台，即可完成任務。除了附贈的「星星」，爸爸媽媽亦可將小飾物、小型公仔或糖果放入機器，讓小朋友推掉落到獎品台。

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變裝三眼仔推糖機

換購價/預購價$399；零售價$599

換購日期：7月8日早上7時至8月4日

預購日期：7月8日早上7時至7月21日

米奇老鼠與唐老鴨玩轉籃球機

講到嘉年華最受歡迎的攤位遊戲非籃球機莫屬！今次7-Eleven亦推出米奇老鼠與唐老鴨玩轉籃球機，可以帶來二人對打，籃球機亦有自動計分功能，最適合兩孩家庭！購物滿$20即可以加錢換購，或以零售價購買，如店舖沒有現貨亦可以換購。

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米奇老鼠與唐老鴨玩轉籃球機

換購價/預購價$249；零售價$449

換購日期：7月15日早上7時至8月4日

預購日期：7月15日早上7時至7月28日

LEGO

講到在家打發時間，當然唔少得LEGO！今年Lego推出3個系列，讓小朋友可以在家中專心拼砌！其中最新推出的超級瑪利歐系列，結合電玩與顆粒的劃時代實體遊戲升級，小朋友可以創建專屬自己栩栩如生的樂高® 超級瑪利歐TM世界。

另外，今年夏天LEGO推出四大車款系列，讓小朋友隨意挑選自己喜愛的車型，親手拼砌出賽道夥伴，小朋友更可以改裝賽車性能及外觀，男孩子必買！而年紀比較小的小朋友可以買LEGO®全新系列《悟空小俠》，而《西遊記》作藍本，創造出一個又一個大家熟悉的角色。除了接任成為新一代英雄的悟空小俠外，還有來自白龍馬家族的龍小驕、廚藝出色的朱大廚和勇猛威武的貓奴沙大力等等，有一眾超級大反派：牛魔王、鐵扇公主和紅孩兒，最啱小朋友用作角色扮演。

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「玩具站」夏日大激減 $1換購玩具

有8間分店的「玩具站」推出「T CLUB會員感謝祭」，連續8星期加 $1換購超Hit玩具，另外，多款玩具以低至2折優惠發售。

T CLUB會員即日單一消費滿$100，即可加 $1換購玩具1份；消費滿 $200換2份，如此類推，其中今個星期（18／7－24／7）就有TOMICA反斗車王Rescue Go!Go! 消防車仔，必換！而以夏日至抵驚喜發售的玩具中，則包括反斗車王神奇著色畫筆套裝、Hello Kitty 新幹線、TOMICA PLARAIL Town 3D 地圖、小白搖搖沙冰杯等等，絕對是打發時間的好幫手。

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詳情按此