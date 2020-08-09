【防蚊】清潔龍阿德出性感照講滅蚊　登革熱病徵竟與新冠肺炎相似

早前食環署吉祥物「清潔龍阿德」在FACEBOOK貼出一張破格性感相，相中泳裝少女Aedes albopictus伊伊大膽寫道「輕輕咬你耳朵，莎朗嘿喲，快看我的調皮視頻！」，加上一連串的性暗示emoji，令人聯想到色情留言，以為清潔龍阿德FACEBOOK PAGE被黑客入侵！ 帖文不到一天便被檢舉移除，清潔龍阿德無奈解畫，指出惡搞性感相只是為了讓大眾提防蚊患，而Aedes albopictus正是白紋伊紋的學名！

清潔龍阿德早前發佈一張泳裝少女照片，引起網民議論紛紛。（清潔龍阿德@FB）

惡搞性感照掀熱話 網民大讚有創意

清潔龍阿德雖屬於政府部門吉祥物，但公關作風一點也不古板，一貫幽默的宣傳和教育手法引人入勝。

今次清潔龍阿德惡搞近日社交平台常見的色情留言，將白紋伊紋包裝成性感的泳裝少女，她會住在草地旁邊和輕輕咬你耳朵，不禁讓人會心微笑，而「調皮視頻」正正是有關登革熱的食環署網頁。

即看更多清潔龍阿德的精彩帖文

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登革熱症狀與新冠肺炎相似

清潔龍阿德創意無限，用泳裝少女吸引大家的眼球，無非讓市民認識白紋伊蚊提防蚊患和登革熱。

登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，經由蚊子（常見為白紋伊蚊）傳播給人類，部分病徵包括高燒、頭痛、肌肉痠痛等，與新冠肺炎病徵* 相似，大家千萬別搞混啊！

*新冠肺炎常見病徵包括發燒、咳嗽（乾咳為主）、頭痛、呼吸困難和氣促、肌肉或關節疼痛、嘔心嘔吐、食慾不振和腹瀉等，而最近亦出現失去味覺嗅覺、出疹、神智不清和眼紅的新病徵。

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編輯推介：家用物理性滅蚊燈

盛夏正是蚊患時節，清潔龍阿德提出幾項殺蚊建議，例如使用噴霧、液體噴霧、煙薰(傳統蚊香)或汽化(電蚊片∕滅蚊水)式的除害劑、 在可能給蚊子飛進室內的入口附近擺放蚊香和電蚊片等，另外他又提醒大家使用除害劑時要確保空氣流通，切勿噴射過量除害劑！

有些驅蚊劑和化學蚊香成分可能引起人體不適，編輯推介物理性滅蚊燈，以立體光和彷生氣息誘蚊，避免人接觸化學致敏成分，自然更安心。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/31）

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