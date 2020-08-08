缺支援下homeschool等同自生自滅　家長壓力爆煲｜失敗媽媽

你不是支持homeschool嗎？政府因應疫情執行的措施，讓大家正好一起全民在家學習，不是你心所想理想教育嗎？這是全民被homeschool，這不是香港家長自願的homeschool。更可況，homeschool並不適合所有家庭。

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HS和網上自學是需要一定程度的知識， 需要社區配套，需要家庭有足夠人手支援，需要家人有時間用心陪伴。

現在這個情況，孩子們不會是在家學習，是讓香港孩子自生自滅，變相拉遠貧富懸殊在教育上的差距。

社會階級最頂層的人，即使不懂如何引導孩子學習，沒有時間陪伴，或許可以請長期私人上門家教老師。但普羅大眾中產階級、和佔最大部份的低下階層，又能怎樣短時間適應被homeschool？大家對朝令夕改、沒有實際支援的教育局政策怨聲載道實在很正常。

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你說我這個家庭沒問題呀，還不是這樣過了7個月？看我的facebook分享，我的孩子還有很豐富的學習經歷呢。那是因為我有幸是全職媽媽，我本身亦很喜歡和孩子互動，在不得不停了所有另類教育的上課學習時間外，我有一定的心理準備去和孩子自家教育。你說，那些基層家長也很好呀，叫鄰居幫忙，自己學學如何用電腦上的資源支援教學，民間自救也有為這些家庭做不同的支持（ 例如派免費口罩、開放免費的網上學習資源等等）。這不就已經算是很多支持了嗎？逆境波，就是靠大家積極面對的解決嘛。

如果這些正能量和感恩的說話，是由基層家長自己說出來，我是打從心底裏發出敬佩和欣賞的，這不該是政府或沒有受到疫情影響的富裕家庭所說的話。活在貧窮線下的市民在解決問題上思維空間比較有限，那是因為他們成長背景和視野無可奈何的問題，如果他們有幸能得到足夠的知識和社區網絡支持，自己亦有足夠的心力和意志去應對，甚至可以擺脫跨代貧窮，￼￼那是幸運的。但很可惜大部份的基層市民，並沒有這樣的能力和跳脫的思維，這並不是政府說說幾句「校園改變教學方式」￼就可以解決。

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我有身邊認識的基層朋友，二孩單親媽媽在疫症長期停課下，因為沒有支援，不得不多次把孩子獨留在家中，急急腳自己下樓處理無法帶孩子的工作。這當然是犯法，我當然是非常反對，家長是有很大責任，但是又有多少個家庭在我們不知道的情況下這樣無奈地把孩子置身於危險之中？（之後和她溝通下，已想到方法解決，不會再把孩子獨留家中了。）

有中產雙職家庭朋友，不只面臨停課的困擾，她和先生的收入大減不提，不幸的是一向照顧開孩子超過三年的工人姐姐也無故失蹤，好不容易請到新的工人姐姐，孩子還未適應事事要媽媽代勞不說，工人姐姐也大跳草裙舞、鬧情緒，本來不善於和孩子互動的她，對於自己教育孩子壓力非常大，變相和孩子的關係也變得差了，不斷角力。

事實上我很不喜歡打這些「厭世」文章，我們能做點什麼嗎？我們可以怎樣做？一起集思廣益吧。如果有家長真的對於這個政府很絕望，不要自己收埋收埋，很多我接觸的虐兒案件就是這樣因為家長壓力爆煲下發生了，找個你所信任感到安全的朋友或鄰居都吐苦水吧，要是真的沒有網上向我或其他人分享也可，吐光苦水才能重新出發。

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歡迎家長加入我們的免費繪本故事頻道，鼓勵孩子聽故事代替看過量電子屏幕。（按此）

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】