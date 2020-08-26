囡囡唔肯飲奶令楊怡大感頭痛　營養師教5招應對BB厭奶期

不少媽媽在遇上仔女「厭奶期」都會感到疲倦，用盡方法希望小朋友能夠盡量吃多一點。楊怡於今年4月誕下囡囡小珍珠後一直全心照顧囡囡，不過早前她表示囡囡正值厭奶期，為了讓囡囡胃口好些出盡方法。

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楊怡於今年4月誕下囡囡小珍珠，早前楊怡就在Insatgram貼出圖片，表示「厭奶期的珍珠，有時肯飲，有時還是不肯」，然後亦貼出囡囡對著海飲奶的照片，楊怡表示「看住海飲奶🍼，會否另你胃口好些⛅️⛅️⛅️👶🏻👶🏻👶🏻厭奶寶寶成長記🤣🤣🤣早餐🍼和午餐🍼一起食」

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營養師李杏榆表示，很多BB都會有厭奶期，一般在3個月至5、6個月期間。「父母可以留意BB飲奶嘅時候，周圍嘅環境會唔會好嘈，例如有人在睇電視或周邊有嘢騷擾到BB，又或者BB生牙仔，唔舒服想咬嘢等等。父母應該知道BB進入厭奶期原因，對症下藥。如果BB是因為平常飲奶時環境太嘈會分心，父母就可以喺餵奶前10分鐘就開始為小朋友提供安靜、舒適嘅環境。」

父母可以留意BB飲奶嘅時候圍嘅環境會唔會有嘢騷擾到BB（Gettyimages／視覺中國）

李杏榆提醒，如果BB將奶吐出，父母應該隔數分鐘再次氹BB飲奶，如果2、3次BB還是不願意飲，就將剩下的奶放入暖奶器，隔一會才讓BB飲。「不過記得奶沖好半個鐘後就要丟棄！如果BB厭奶期經常唔肯食，父母不妨減少奶量，可以為6個月大以上BB添加副食品。如果BB食量真係太少，爸爸媽媽可以留意下係咩原因，可能係因為天氣熱，或者可能BB活動量太低、可能BB瞓瞓吓覺嘈醒咗佢等等。」

另外李杏榆指出，如果平常習慣每4小時餵一次奶，父母便不應該在其他時間餵奶，「其實厭奶期真係好平常，父母唔使太擔心，如果真係好怕，亦可以讓BB活動多啲，令佢哋胃口好啲。」李杏榆亦表示其實厭奶有好多原因，「如果BB只係一餐兩餐飲唔晒，唔使特別擔心，但係如果已經持續幾日或以上，家長就要留意一下BB有冇其他唔舒服嘅症狀，例如經常發脾氣，大小便是否正常等，如果有就要尋求醫生意見。」

陪月員May亦表示，BB到達厭奶期，不要強迫BB飲奶，亦不要覺得孩子年紀小就不定時讓小朋友喝奶。「要定時先至比BB食奶，唔好諗住BB食得小就隨時比奶，咁厭奶期就好快過。」

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